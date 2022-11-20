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【寫錯國歌】港協擬月內向屬會發指引　發現國歌等出錯須即叫停

社會 16:42 2022/11/20

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（資料圖片）

繼亞洲七人欖球系列賽南韓站播錯國歌事件，在本月6日世界盃欖球賽終極復活賽香港對葡萄牙的賽事，電視轉播賽前播中國國歌《義勇軍進行曲》時，畫面左下角卻標示國歌為「GLORY TO HONG KONG」（《願榮光歸香港》）【詳情即看：下一頁

港協暨奧委會義務秘書長王敏超表示，擬月內向屬會發指引，要求屬會參加國際賽事時主動向大會提供標準的國旗及國歌；並要由專人負責跟進，在出賽前再檢查確保正確，且在比賽現場留意有否出錯，若賽場上發現有誤則要用手勢示意要求暫停及立即更正，大會如仍不更正則要離場退賽。至於負責專門跟進的人則須為隊伍中最高級的人員，例如領隊。

王敏超又表示，若有指引後仍發生錯誤，會審視屬會是否有跟足相關指引，若錯誤屬屬會的責任，屬會將受處分，或被禁出賽等，但也會審視是否無心之失。至於若屬主辦單位的責任，港協則會向相關單位、亞洲奧運理事會、國際奧委會等投訴，甚至港隊未來數年不參與相關賽事。

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責任編輯：黃小冰

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