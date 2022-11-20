【保護兒童】警方保護兒童計劃冀打破旁觀者效應　警：成熟時機就強制舉報立法

▲ 警務處副處長（行動）袁旭健。（黃建輝攝）

本港不時發生虐兒個案，警方今年首3季共錄得891宗虐兒案，較去年同期升2.3%。今日（20日）警方舉辦「童行‧同心」保護兒童計劃2022閉幕暨頒獎典禮，警務處副處長（行動）袁旭健致辭指，社會大眾對保護兒童意識提高，現時是成熟時機就強制舉報虐兒機制立法。

袁旭健表示，今日適逢聯合國世界兒童日，祝願所有兒童在安全、健康及快樂的環境下成長。過去5星期警方再次舉辦保護兒童計劃活動，今年以「旁觀者Change」為主題，希望透過教育及宣傳，做到及早識別、主動介入受虐兒童個案。其中一個主打項目「小小英雄」徽章設計比賽，透過校內小組活動培養學生的同理心及勇氣，鼓勵他們打破旁觀者效應，防止校園欺凌事件，有超過150間學校、近1萬名學生參與。

對於強制舉報虐待兒童個案機制的立法工作開始諮詢，袁旭健指，最近的虐兒個案中，有不少是由照顧者發現或兒童主動尋求協助，反映社會大眾對保護兒童意識提高及漸趨關注，他認為現時是成熟時機就強制舉報虐兒機制立法。

活動後，記者向袁旭健查詢警方調查國際欖球賽事進度，惟未獲回覆。

去年，警方首次舉辦「童行．同心」保護兒童計劃，以大型教育和宣傳活動提升大眾對保護兒童的意識。有見計劃得到廣大市民的支持，警方今年再度舉辦， 並以「旁觀者Change」為主題，呼籲社會各界及早介入虐待兒童事件。

警方過去5星期舉辦了一系列活動，重點項目包括保護兒童動畫、社會實驗、徽章設計比賽、藝術工作坊、電車展覽等。

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記者：李榮忠