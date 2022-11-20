  • 25°C
香港時間 : 20221120日 (週日) 18:54
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 萬千星輝賀台慶 保暖大法 超能使者 濕疹過敏大全 正義迴廊 兒童疫苗 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【保護兒童】警方保護兒童計劃冀打破旁觀者效應　警：成熟時機就強制舉報立法

社會 16:45 2022/11/20

分享：

分享：

熱門 萬千星輝賀台慶 保暖大法 超能使者 濕疹過敏大全 正義迴廊 兒童疫苗 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

警務處副處長（行動）袁旭健。（黃建輝攝）

本港不時發生虐兒個案，警方今年首3季共錄得891宗虐兒案，較去年同期升2.3%。今日（20日）警方舉辦「童行‧同心」保護兒童計劃2022閉幕暨頒獎典禮，警務處副處長（行動）袁旭健致辭指，社會大眾對保護兒童意識提高，現時是成熟時機就強制舉報虐兒機制立法。

袁旭健表示，今日適逢聯合國世界兒童日，祝願所有兒童在安全、健康及快樂的環境下成長。過去5星期警方再次舉辦保護兒童計劃活動，今年以「旁觀者Change」為主題，希望透過教育及宣傳，做到及早識別、主動介入受虐兒童個案。其中一個主打項目「小小英雄」徽章設計比賽，透過校內小組活動培養學生的同理心及勇氣，鼓勵他們打破旁觀者效應，防止校園欺凌事件，有超過150間學校、近1萬名學生參與。

對於強制舉報虐待兒童個案機制的立法工作開始諮詢，袁旭健指，最近的虐兒個案中，有不少是由照顧者發現或兒童主動尋求協助，反映社會大眾對保護兒童意識提高及漸趨關注，他認為現時是成熟時機就強制舉報虐兒機制立法。

活動後，記者向袁旭健查詢警方調查國際欖球賽事進度，惟未獲回覆。

去年，警方首次舉辦「童行．同心」保護兒童計劃，以大型教育和宣傳活動提升大眾對保護兒童的意識。有見計劃得到廣大市民的支持，警方今年再度舉辦， 並以「旁觀者Change」為主題，呼籲社會各界及早介入虐待兒童事件。

警方過去5星期舉辦了一系列活動，重點項目包括保護兒童動畫、社會實驗、徽章設計比賽、藝術工作坊、電車展覽等。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：李榮忠

相關文章

【市區重建】九龍城小區3年大變身　特色路牌、欄桿、街燈和地磚承傳文化特色
今日 15:50
【市區重建】九龍城小區3年大變身　特色路牌、欄桿、街燈和地磚承傳文化特色
【泰國團訪港】首站訪淺水灣天后廟　團友：對酒店進食感失望「像在自己家中」
今日 16:12
【泰國團訪港】首站訪淺水灣天后廟　團友：對酒店進食感失望「像在自己家中」
【寫錯國歌】港協擬月內向屬會發指引　發現國歌等出錯須即叫停
今日 16:42
【寫錯國歌】港協擬月內向屬會發指引　發現國歌等出錯須即叫停

你可能感興趣

【市區重建】九龍城小區3年大變身　特色路牌、欄桿、街燈和地磚承傳文化特色
今日 15:50
【市區重建】九龍城小區3年大變身　特色路牌、欄桿、街燈和地磚承傳文化特色
【泰國團訪港】首站訪淺水灣天后廟　團友：對酒店進食感失望「像在自己家中」
今日 16:12
【泰國團訪港】首站訪淺水灣天后廟　團友：對酒店進食感失望「像在自己家中」
【寫錯國歌】港協擬月內向屬會發指引　發現國歌等出錯須即叫停
今日 16:42
【寫錯國歌】港協擬月內向屬會發指引　發現國歌等出錯須即叫停
欖球 虐待 校園欺凌 虐兒 警務處

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【萬千星輝賀台慶】直撃TVB台慶紅地氈盛況　一文盡睇小生花旦靚相【多圖】　
19:46 2022/11/19
【萬千星輝賀台慶】直撃TVB台慶紅地氈盛況　一文盡睇小生花旦靚相【多圖】　
【正義迴廊】「工作人員」上載通告再狙擊　兩名裸露演出藝人回應事件
15:14 2022/11/19
【正義迴廊】「工作人員」上載通告再狙擊　兩名裸露演出藝人回應事件
【食用安全】蛋撻半成品運送途中無遮蓋　蛋撻王致歉承諾會嚴肅徹查
16:17 2022/11/19
【食用安全】蛋撻半成品運送途中無遮蓋　蛋撻王致歉承諾會嚴肅徹查