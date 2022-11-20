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【財爺網誌】陳茂波︰印尼最大工商組織籌備明年訪港

政治 16:52 2022/11/20

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陳茂波透露，印尼最大工商組織籌備明年訪港。（資料圖片）

財政司司長陳茂波本月中在印尼出席二十國集團（G20）領導人峰會，期間與不同地區的政府代表、商界及企業代表等交流。他表示，印尼最大工商組織，正籌備高級別代表團訪港，以開拓更多合作及發展機會。

陳茂波今日在網誌，談及他以國家代表團成員身份，在印尼參與G20峰會時的感受，他表示，不少與會國家代表對中國推動全球發展、共享成果的倡議，有着由衷的認同和支持，又稱他亦與不同地區的與會政商界代表交流，探討如何加強經貿合作，並鼓勵外地企業更好利用香港國際金融中心、商貿中心的平台，以籌集資金及擴展業務。

他特別談到峰會主辦國印尼，他指，本港的資金池既深且闊、投資者基礎廣闊，可成為印尼政府和企業籌融資的理想平台，而印尼也可以利用香港世界級的專業服務，助力建設。

他表示，印尼商界對於香港的相關發展及服務深感興趣，又透露當地最大的工商組織印尼工商會，正積極籌備明年組織高級別代表團訪港，以開拓更多合作及發展機會。他自己邀請了今次會面的一些印尼朋友，出席明年一月在港舉行的亞洲金融論壇。

最後，他談到世界局勢嚴峻，表示亞太地區有更迫切的需要，合力打造穩定暢通的產業供應鏈，加強區內經貿合作，又稱香港必定可以更好地發揮「超級聯繫人」、資金人才滙聚平台和高增值服務提供者的角色，與東盟以至是亞洲各國共同分享繁榮發展的未來。

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責任編輯：關景騰

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