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【最新疫情】今增7,736宗確診　另多13確診病人離世

社會 16:53 2022/11/20

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今增7,736宗確診，另多13確診病人離世

本港今日（20日）新增7,736宗確診，其中本地感染佔7,212宗、輸入佔524宗，另多13確診病人離世，年齡介乎55至98歲，當中1人來自院舍，其中1人已接種4劑新冠疫苗、6人已打三針、3人已打兩針、3人沒有打針資料。

新增507宗檢測陽性輸入個當中，260宗涉及機場檢測樣本、171宗涉及第一至三日樣本，餘下93宗涉及第四至七日樣本。

學校個案方面，有3間學校共3班因出現群組感染，需停課7日。

院舍個案方面，8間安老院舍，共13名院友確診，38名院友檢疫；9間殘疾人士院舍，共13名院友及1名員工確診，54名院友需要檢疫。

呈報陽性個案的安老院舍：

  • 主恩崇德護理院
  • 樂善堂朱定昌頤養院
  • 東華三院何東安老院
  • 宏光護老有限公司
  • 嘉頤(大圍)護理院
  • 安居護老之家有限公司
  • 相聚護老之家有限公司
  • 凝心薈(麗閣)

呈報陽性個案的殘疾院舍：

  • 展亮技能發展中心(屯門)—宿舍部
  • 基督教家庭服務中心安怡/安愉宿舍
  • 新生精神康復會山景宿舍
  • 新生精神康復會思健園
  • 保良局永隆銀行金禧宿舍
  • 利民會屏山樓
  • 匡智賽馬會松嶺宿舍
  • 東華三院洪福綜合職業復康中心暨宿舍
  • 香港耀能協會白普理黃大仙宿舍

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記者：鄧凱文

 

 

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