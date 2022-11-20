【世界盃開鑼】凌晨12時卡塔爾對厄瓜多爾揭幕戰　8商場足本直播

▲ 凌晨12時卡塔爾對厄瓜多爾揭幕戰，4商場足本直播。（信和集團提供）

四年一度國際足球盛事明晨（21日）12時於卡塔爾開波，直至12月18日，8個商場舉辦足球直播活動，與市民分享比賽熾熱氣氛。

奧海城、屯門市廣場及荃新天地

信和集團商場推出「Goal Together全城開波」活動，旗下3大商場奧海城、屯門市廣場及荃新天地將會與Now TV合作，全程免費直播64場賽事，預期為商場帶來額外10%至15%的人流。

奧海城2期2部430吋大電視設中、英旁述，特設「OC x Now TV體驗館」提供AR實時分析球賽；屯門市廣場全港商場最大540吋大電視以4K播放；而荃新天地與香港西甲足球學校合作舉辦「小球員足球訓練工作坊」，提升小球員的個人技術。

屯門市廣場每場賽事特設「Beauty Me」應援專區，集團會員憑指定勳章可以10點數換領入場証，觀賞賽事同時享用按摩服務。現場有美甲師為會員提供美甲彩繪，會員憑指定勳章可以30點數參加美甲彩繪同時觀賞賽事。名額有限，先到先得，額滿即止。

「Beauty Me」球迷應援專區

日期: 11月20日至12月18日

地點：1期1樓中央廣場

「Beauty Me」女球迷美甲彩繪服務

日期: 12月3、4、10及11日

時間: 11pm

地點: 1期1樓中央廣場

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黃埔天地

由今日（20日）起，黃埔天地將會精選多場精彩賽事，在時尚坊MTR層設置大電視免費直播，直播場次詳情可於黃埔天地官方網站查詢。

中環街市

中環街市將會轉播世界盃所有賽事，地下露天草地將會化身成睇波專區，設有4.5米高LED Wall全程免費直播，入場門票須憑中環街市消費單據換領，詳情可向商場查詢。商場亦會在不同樓層擺設QLED大電視，讓球迷可以緊貼賽事發展。

如心廣場

將於11月9日至12月18日期間舉行「如心足球狂熱派對」，一期中庭以大型足球場作佈置，設有230吋大電視全程免費直播賽事，並配富有足球主題特色裝置，如「球員席」、足球主題的巨型3D立體錯視藝術打卡位等。商場亦會在11月21日、12月9日及決賽日12月18日舉行睇波派對。其中，11月21日小組賽賽事將由英格蘭對伊朗。

沙田好運中心

免費直播64場賽事，並設免費足球遊戲，「二人好運盃」及「好運足球機」於商場Lucky Playground。

apm 直播國際足球盛事開幕式

商場提供3,000呎場館，場內設有兩部5米及7米闊的電視播放足球賽事，供市民觀賞。 apm將直播足球盛事開幕式，以及揭幕戰卡塔爾對厄瓜多爾。 同場設有足球女郎為兩隊打氣。

日期/時間：11月20日（星期日） 晚上11時、11月21日（星期一） 凌晨12時

內容：足球盛事開幕式、卡塔爾VS厄瓜多爾

地點：創紀之城5期apm大堂層 （港鐵觀塘站A2出口）

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責任編輯：陳麗娜