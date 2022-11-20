【APEC】李家超結束訪泰行程晚上返港　今早曾參觀當地雜貨舖：與香港價格相約、反映本港低稅優勢

▲ 特首李家超今日結束訪問泰國行程，晚上會返回香港。（李家超Facebook）

特首李家超今日結束訪問泰國行程，晚上會返回香港。他下午見記者時總結行程，對今次成果感到滿意，又指在亞太經合組織（APEC）會議上介紹香港優勢，強調香港已重返國際舞台。

李家超形容，泰國商界領袖對本港正逐步放寬防疫措施，反應積極。他又表明，香港目前最希望加入區域全面經濟夥伴協定（RCEP）。

李家超昨晚與「商貿團」成員，以及30個當地商界領袖，出席由他主持的晚宴。他今日透露，在晚宴時，他向泰國商界領袖介紹本港的新優勢，包括正發展4個新興產業，形容泰國朋友非常有興趣。他又重申，本港雖然有防疫限制，但整體方向是減少限制。

▲ 李家超今早參觀了雜貨店，形容貨品與香港價格相約，反映本港是低稅制地方。（李家超Facebook）

他又指，今早曾與同事外出吃早餐，體驗當地生活，並與經貿辦同事交流。他之後亦參觀了雜貨店，形容貨品與香港價格相約，反映本港是低稅制地方。

他透露，之後亦聯同「商貿團」成員，前往中國駐泰國大使館，與中國駐泰國大使韓志強會面，又感謝對方提供幫助；及後亦參觀了兩間大型企業，並向他們介紹香港在疫情後的新政策，形容成果是好的。

李家超又表示，今次出席APEC會議，是他上任後首次出席國際會議，與不同經濟體領袖會面。他又透露，自己今晚返港後，商務及經濟發展局局長丘應樺，將率領「商貿團」，明日繼續行程。

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責任編輯：關景騰