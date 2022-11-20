【奇蹟降臨？】高材生女兒輟學照顧癱母4年　深夜驚見媽媽坐立穿衣揭崩潰真相

▲ 內地一名高材生女兒輟學照顧癱母4年，一次翻查CCTV時，驚見媽媽深夜坐立換衫。

中國癱瘓病人突然自行起床，是迴光返照，還是有奇蹟？內地安徽合肥一名58歲婦人，4年前患上絕症陷入昏迷，經搶救雖撿回一命，但自此全身癱瘓，智力降到只有1歲。其就讀研究所的女兒為了全天候照顧她而休學4年，怎f料母親近日一個深夜突然起床穿衣服，嚇壞女兒和護理人員。

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綜合內地傳媒報道，該名58歲婦人一直於酒店打工致罹患腱鞘炎，怎料這看似常見的疾病竟間接導致她於2018年陷入重度昏迷，清醒後智力僅餘1歲，無法自理生活。當時寒窗苦讀考上安徽大學電腦軟體工程研究所的楊姓女兒，起初仍抱持希望，但隨著醫生告訴她媽媽康復機會渺茫，復健也幾乎沒有成效，只好接受現實休學，以全天候照顧媽媽。

▲ 考上研究所的女兒休學4年，以全天候照顧媽媽。（微博圖片）

即使媽媽欠下幾十萬元人民幣債項，並導致她無法繼續學業，但楊女仍非常孝順，因父母早年離婚後，自己和哥哥由媽媽一手湊大，因此與哥哥咬緊牙關打工還錢，並輪流照顧她。

可是，楊女沒想到照顧癱母4年後，一次查看閉路電視時，卻發現「驚嚇真相」！媽媽於某個深夜，竟然可以起床坐起來，更自行穿衣服，但翌日早上她又癱瘓動彈不得，讓女兒及在旁的護理人員驚嚇萬分。

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影片引來網民嘩然，並質疑婦人扮病，「這個母親也太自私了吧」，有網民更估計她或患上「癔症」，「是一種心理疾病，很難搞。這就像你永遠叫不醒一個裝睡的人，什麼時候她自己想醒了就不睡了」。

報道引述醫生指出，婦人出現癱瘓及選擇性失憶可能是心理原因，疑似因腱鞘炎未能根治，與手臂愈變心愈細而產生憂鬱症，再誘發厭食症昏倒後，因心理原因出現全身癱瘓與選擇性失憶，確實比一般的癱瘓更難治療，因此才會在「短暫康復」後又癱瘓。

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責任編輯︰王明芳