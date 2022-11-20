【金馬獎2022】張艾嘉三度封金馬影后　張姐喜與新導演合作：很怕變得理所當然

▲ 張艾嘉憑電影《燈火闌珊》第三度成為金馬影后。

由電影《狂舞派3》、《哪一天我們會飛》監製陳心遙，帶領電影《燈火闌珊》團隊，昨晚（11月19日）出席台灣「第59屆金馬獎頒獎典禮」，憑電影入圍「最佳女主角」的張艾嘉，眾望所歸以大熱姿態，在相隔36年後第三度奪得金馬影后，實至名歸。

電影由張艾嘉（張姐）、任達華、蔡思韵及周漢寧主演，昨晚監製陳心遙、導演曾憲寧、編劇蔡素文、視覺特效總監楊敏杰，以及主角張艾嘉現身台灣出席「第59屆金馬獎頒獎典禮」，賽前呼聲甚高的張姐，此行不但只爭奪影后，更擔任頒獎嘉賓頒發「最佳女配角」。

入行超過50年的張姐，繼1981年《我的爺爺》、1986年《最愛》，相隔36年憑電影《燈火闌珊》第三度成為金馬影后。

得獎後，她在後台接受大會訪問，再度談得獎感受︰「其實今天（11月19日）早上一個人走在酒店的馬路上，接到很多朋友的祝福，我突然感到如果未能得獎，很對不起大家。我今天都是隨緣，因為我覺得做演員就是要把戲演好，得不得獎有時候是運氣。我相信其他幾位演員都是非常捧的，非常感謝金馬獎，在我這個年紀給我新的鼓勵，非常開心，謝謝大家。」

▲ 張艾嘉、監製陳心遙、導演曾憲寧、編劇蔡素文、視覺特效總監楊敏杰現身台灣出席金馬獎頒獎典禮。

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「怕變成以為自己很會演戲」

《燈火闌珊》將於明年上映，由於仍未在台灣面世，故此主持人希望張姐向台灣觀眾介紹一下這部電影，張姐表示︰「霓虹燈不只是個工業，它是一門藝術，跟吹玻璃一樣，而且難度更高，因為它要吹出各種招牌的不同形象，不簡單，有時不是一個人能做到。所以當我們去學時已很清楚不能單單幾天或一個月之內學會，但我們還是努力的去學。」

張姐還盛讚這門碩果僅存的工業，一班老師傅儼如藝術家，更說︰「認識過後我非常感慨，當你看到一個東西消失以後，你才知道它的珍貴在那裡，所以這部戲對我來說，是要珍惜當下擁有的東西。」

談到今次與新導演曾憲寧合作，張姐坦言︰「我常常跟新導演合作。我很怕自己變成一個以為自己很會演戲，然後變得理所當然。有時候跟新導演合作，他們有些要求是你以前未做過的事情，所以我很喜歡跟新導演合作。我們的溝通都在拍攝之前，到現場的時候，我就是來服務導演的演員，所以每次跟新導演合作後，我們都會變成好朋友。」

張姐之後更表示，明年對她來說是個新開始，她說：「明年我70歲了，對我來說是個新開始，我會繼續努力多拍幾部電影，貢獻給電影藝術。」而明年將會是第60屆金馬獎，是一個重要日子，她屆時將會再次出席，與大家一同慶祝。

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監製讚張艾嘉敬業

至於監製陳心遙，在現場見證張艾嘉登上影后寶座的一刻，感受良多，他說：「在等待宣佈得獎者一刻，我突然回憶起：我們其中一個主要場景是既狹窄、空氣調節又不佳的舊工廈走廊；梳化、等埋位、拍攝都在那裡進行，有些工作人員都覺得悶熱不堪。」

監製續指：「張姐不單需要穿著厚重的秋冬裝，還要長時間拍攝，卻從沒說過半句怨言，非常專注將一場又一場戲，一個接一個鏡頭都拍足拍好。常常說拍電影，就是要『不怕辛苦』，但這四個字其實知易行難，我們從以身作則的張姐身上學到了，恭喜張艾嘉。實至名歸。」

導演曾憲寧也為張姐得獎而感到十分興奮，她說：「台上宣佈張姐得奬時我非常激動，很感激她答應參演《燈火闌珊》並在過程中的信任與提點。她作為女演員、編劇、導演一直創作數十載至今，仍不停堅持在演出及創作上創新，是同樣作為女導演的我一個很完美的榜樣。」

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