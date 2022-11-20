【說好香港】丘應樺：本港將加強與東盟商貿合作　明年將率團出訪中東國家

▲ 商務及經濟發展局局長丘應樺。（經濟日報資料圖片）

商務及經濟發展局局長丘應樺接受電台訪問時強調，本港未來將加強與東盟商貿合作，未來亦要探索與不同經濟體合作的商機，透露明年將率團到阿聯酋等中東國家，長遠亦要研究加強與非洲國家的貿易。

丘應樺又提到，很多國家透過外媒認識香港，但坦言報道未能完全反映實際狀況。他又指，特區政府「說好香港故事」，未必有很多人聆聽，因此亦需要由業界、商會及民間團體，一同講好香港情況。

丘應樺指，本港的貿易發展局及投資推廣署，以及在海外的14個經濟貿易辦事處，有責任「說好香港故事」。但他同時強調，不能用「硬銷」手法，認為可先從文化、教育及美食等範疇入手，以培養外國人對香港的興趣。

在培育人才方面，被問到會建議年輕人向哪個方向發展時，丘應樺指，國家「十四五」規劃中，談及創科發展的篇幅多，亦支持香港發展為區域知識產權貿易中心，認為年輕人可向有關方向發展。

他又透露，當他收到邀請加入政府時，並無任何考慮便立刻答應，形容自己是義不容辭，又指人生難得有機會，可為社會、香港及國家服務。

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責任編輯：胡偉明