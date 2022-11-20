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【強制檢測】38處納強檢　大埔雲滙、鑽石山悅庭軒、紅磡黃埔花園等上榜

社會 21:35 2022/11/20

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熱門 萬千星輝賀台慶 保暖大法 超能使者 濕疹過敏大全 正義迴廊 兒童疫苗 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

（資料圖片）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於11月14日至11月20日期間，曾身處38個指明地方超過2小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在11月21日或11月22日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁

陽性檢測個案曾到訪的地點

  • 黃大仙竹園北邨柏園樓
  • 大埔富善邨善翠樓
  • 青衣牙鷹洲街3號青雅苑
  • 大埔逸雅苑逸榮閣
  • 葵涌荔欣苑荔影閣
  • 沙田廣林苑茂林閣
  • 將軍澳廣明苑廣瑞閣
  • 天水圍天華邨華萃樓
  • 香港仔華貴邨華賢樓
  • 粉嶺嘉盛苑嘉明閣
  • 大埔雲滙2座
  • 青衣美景花園12座
  • 觀塘翠屏南邨翠杏樓
  • 青衣青華苑華奐閣
  • 沙田愉翠苑愉欣閣
  • 藍田康華苑頌康閣
  • 大埔富亨邨亨裕樓
  • 鑽石山悅庭軒2座
  • 觀塘凱滙1座
  • 長沙灣昇悅居2座
  • 葵涌荔景紀律部隊宿舍3座
  • 荃灣愉景新城2座
  • 荃灣尚翠苑翠河閣
  • 將軍澳彩明苑彩柳閣
  • 屯門富泰邨頌泰樓
  • 馬鞍山錦泰苑錦盛閣
  • 鰂魚涌南豐新邨5座
  • 天水圍天頌苑頌波閣
  • 慈雲山慈愛苑愛康閣
  • 黃大仙穎竹街17號盈福苑
  • 粉嶺山麗苑杏山閣
  • 香港仔石排灣邨碧輝樓
  • 橫頭磡橫頭磡邨宏德樓
  • 銅鑼灣大坑道5號光明臺1座
  • 大角咀浪澄灣9座
  • 荃灣爵悅庭南爵軒
  • 紅磡黃埔花園錦桃苑6座

污水樣本檢測呈陽性的地點：

  • 長沙灣海盈邨盈昌樓
  • 東涌水藍‧天岸1,2,3,5,6及7座

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責任編輯：陳梓蔚

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