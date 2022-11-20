【強制檢測】38處納強檢　大埔雲滙、鑽石山悅庭軒、紅磡黃埔花園等上榜

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政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於11月14日至11月20日期間，曾身處38個指明地方超過2小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在11月21日或11月22日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

陽性檢測個案曾到訪的地點

黃大仙竹園北邨柏園樓

大埔富善邨善翠樓

青衣牙鷹洲街3號青雅苑

大埔逸雅苑逸榮閣

葵涌荔欣苑荔影閣

沙田廣林苑茂林閣

將軍澳廣明苑廣瑞閣

天水圍天華邨華萃樓

香港仔華貴邨華賢樓

粉嶺嘉盛苑嘉明閣

大埔雲滙2座

青衣美景花園12座

觀塘翠屏南邨翠杏樓

青衣青華苑華奐閣

沙田愉翠苑愉欣閣

藍田康華苑頌康閣

大埔富亨邨亨裕樓

鑽石山悅庭軒2座

觀塘凱滙1座

長沙灣昇悅居2座

葵涌荔景紀律部隊宿舍3座

荃灣愉景新城2座

荃灣尚翠苑翠河閣

將軍澳彩明苑彩柳閣

屯門富泰邨頌泰樓

馬鞍山錦泰苑錦盛閣

鰂魚涌南豐新邨5座

天水圍天頌苑頌波閣

慈雲山慈愛苑愛康閣

黃大仙穎竹街17號盈福苑

粉嶺山麗苑杏山閣

香港仔石排灣邨碧輝樓

橫頭磡橫頭磡邨宏德樓

銅鑼灣大坑道5號光明臺1座

大角咀浪澄灣9座

荃灣爵悅庭南爵軒

紅磡黃埔花園錦桃苑6座

污水樣本檢測呈陽性的地點：

長沙灣海盈邨盈昌樓

東涌水藍‧天岸1,2,3,5,6及7座

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責任編輯：陳梓蔚