【強制檢測】38處納強檢 銅鑼灣光明臺、大角咀浪澄灣、荃灣愉景新城、爵悅庭、東涌水藍‧天岸等上榜
社會 21:35 2022/11/20
政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於11月14日至11月20日期間，曾身處38個指明地方超過2小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在11月21日或11月22日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】
陽性檢測個案曾到訪的地點
- 黃大仙竹園北邨柏園樓
- 大埔富善邨善翠樓
- 青衣牙鷹洲街3號青雅苑
- 大埔逸雅苑逸榮閣
- 葵涌荔欣苑荔影閣
- 沙田廣林苑茂林閣
- 將軍澳廣明苑廣瑞閣
- 天水圍天華邨華萃樓
- 香港仔華貴邨華賢樓
- 粉嶺嘉盛苑嘉明閣
- 大埔雲滙2座
- 青衣美景花園12座
- 觀塘翠屏南邨翠杏樓
- 青衣青華苑華奐閣
- 沙田愉翠苑愉欣閣
- 藍田康華苑頌康閣
- 大埔富亨邨亨裕樓
- 鑽石山悅庭軒2座
- 觀塘凱滙1座
- 長沙灣昇悅居2座
- 葵涌荔景紀律部隊宿舍3座
- 荃灣愉景新城2座
- 荃灣尚翠苑翠河閣
- 將軍澳彩明苑彩柳閣
- 屯門富泰邨頌泰樓
- 馬鞍山錦泰苑錦盛閣
- 鰂魚涌南豐新邨5座
- 天水圍天頌苑頌波閣
- 慈雲山慈愛苑愛康閣
- 黃大仙穎竹街17號盈福苑
- 粉嶺山麗苑杏山閣
- 香港仔石排灣邨碧輝樓
- 橫頭磡橫頭磡邨宏德樓
- 銅鑼灣大坑道5號光明臺1座
- 大角咀浪澄灣9座
- 荃灣爵悅庭南爵軒
- 紅磡黃埔花園錦桃苑6座
污水樣本檢測呈陽性的地點：
- 長沙灣海盈邨盈昌樓
- 東涌水藍‧天岸1,2,3,5,6及7座
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責任編輯：陳梓蔚