李家超訪泰說好香港故事　林健鋒揭泰國商界對香港有誤解

▲ 特首李家超上任4個多月，首次率團外訪泰國4日，形容對今次行程很滿意。（李家超Facebook）

今屆政府強調「說好香港故事」，特首李家超上任4個多月，首次率團外訪泰國4日，形容對今次行程很滿意。代表團成員之一林健鋒就透露︰「泰國有商界朋友，說聽到香港人才流失超過100萬，又有商界以為香港的0+3，即是隔離3天，有很多錯誤信息呢！」

李家超今次親自率領香港商界代表團，也有助商界打通泰國的關係，例如泰國首富、正大國際集團（Charoen Pokphand Group）的集團董事長謝國民（福布斯亞洲2022年7月公布的泰國十大富豪榜，謝氏兄弟以265億美元身家居首），昨午就親自設宴款待代表團，十分俾面，代表團成員更紛紛與謝國民合照。

行政會議成員兼總商會立法會議員林健鋒，昨晚就向傅流螢表示，謝國民的兒子近日要娶新抱，忙於辦喜事，多位家族成員仍然出動，一起出席昨天的午宴，更有公司高層專程從北京飛返泰國出席，可說十分熱情。

林健鋒更透露，有泰國商界朋友，說聽到香港近來人才流失，超過100萬人，林即向對方澄清，一定無100萬人之多，十幾萬人或許有，對方回應說︰我信你，這些錯的信息一個傳一個，幸好你們來了，以作澄清。

他又表示，另一商家以為，香港的0+3是要隔離3天，他又急忙澄清並非如此，對方於是說，聖誕來港與他飲茶；有當地商界也表示，香港有中國國家支持，在金融中心、高新科技方面，應該有吸引力。林健鋒認為，特區政府和貿發局，可加強向外推廣，特別是澄清錯誤資訊。

事實上，李家超今次泰國之行，場內場外同樣精采。其中，他在APEC領袖峰會上，一口氣與4個國家領導舉行雙邊會議，會場之外，同樣精采，包括與國家主席習近平的互動。

行會成員陳清霞就表示，特首在會議期間與多國領導人會面，增強、擴大香港參與國際重要活動的感召力和影響力，也體現出與會國家領導人對香港的重視和青睞；東盟國家表示支持香港加入區域全面經濟夥伴關係協定（RECP），對香港又是一個利好信息。

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