【大坑舞火龍】舞火龍闊別3年今在大館再現　網民高呼：「疫情終於可以完啦！」

▲ 舞火龍在大館重現。（文物時尚 ‧ 荷李活道Facebook圖片）

大坑舞火龍，是中秋其中一個傳統活動，惟已連續3年因疫情而停辦。闊別3年，舞火龍終在今晚（20日）於文物保育專員辦事處主辦的「文物時尚 • 荷李活道」活動，作為壓軸表演重現。

▲ （文物時尚 ‧ 荷李活道Facebook圖片）

有網民拍下大館火龍靚相，帖上攝影社交專頁，吸引大批網民留言讚好，有網民高呼：「疫情終於可以完啦！Yeah!」

有睇直播👍希望瘟疫快散💪 疫情終於可以完啦！Yeah! 全世界都早就除口罩了。

▲ 「大館今晚的盛事。火龍」 （圖片：Ada Leung ＠ 香港風景攝影會fb專頁)

但亦因為沒有太多宣傳，不少港人都不知道火龍再現，大呼可惜：

今日呀！原來咁多人唔知？😅



真係唔講唔知喎，新聞淨係講泰國團嚟香港要食海南雞飯盒喳



多人知都無用，大館地方太細容納唔到咁多人兩嘢就迫爆！ 冇講一的都吾知，吾公平喎，淨係你地知😆 乜政府唔系禁左嗎？ 錯過咗，可惜🥲 吓！見唔到有宣傳 真係唔知道，宣傳唔夠 正常係舞三日，今次係幾多日？ 香港人都冇幾個知，邊會吸引到遊客呀！食飯盒啦！ 好可惜啊… 完全無聽過有呢件事 如果唔係早就去咗影 如果一早知道有，一定出去影🥲

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責任編輯：黃小冰