【復康治療】HA Go設度身訂造在家康復計劃　曾中風者用3個月後康復9成

▲ HA Go設度身訂造在家康復計劃，曾中風者用3個月後康復9成(曾耀輝攝)

本港對復康治療的需求日益增加，醫管局於2019年12月推出流動應用程式HA Go，其中「康復」單元為出院患者提供度身訂造在家康復計劃，現平均每月有約3萬人在使用；有職業治療師指，程式有助加快患者康復進度。有曾中風患者於手術後，每日使用該程式做日常生活自理及認知等訓練後，3個月後自我照顧能力已由5成恢復至9成，認知能力亦由嚴重受損回復至輕微受損。

HA Go「康復」單元服務對象為須接受復康治療的病人，包括長者、神經系統疾病、呼吸系統疾病及精神病患者；由專職醫療人員，如物理治療師、職業治療師、言語治療師、營養師及臨床心理學家等，為每位病人度身訂造出院後的在家康復計劃，包括康復運動訓練、日常生活自理訓練、認知訓練等。

專職人員 度身訂造訓練

九龍醫院高級物理治療師梁嘉倫解釋，治療師可於病人出院前或出院後回醫院覆診時講解訓練內容，然後再於程式內日程表預設訓練的時間、次數等，當訓練時間來到時，病人便會收到提示信息，透過觀看影片完成訓練。

50多歲的司徒女士今年7月小腦出現顱內出血性中風，接受手術後於9月初接受住院復康訓練，當時左手上肢功能、協調、反應及自我照顧能力只剩5成、認知能力更嚴重受損，使用HA Go「康復」單元3個月後，各能力已恢復至9成，認知能力亦只有輕微受損；她形容每日做訓練「好好玩、好interesting」，並十分滿意自己康復進度。

九龍醫院職業治療部部門經理陳玉蓮相信，「康復」單元有助加快患者康復進度︰「患者如出院後完全唔做訓練，可以完全無進步。」醫管局高級醫療信息經理古鵬聲指，該單元推出至今累計有約6萬人透過程式接受訓練或接受資訊，現平均每月約3萬人使用。

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記者：鄧凱文