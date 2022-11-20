  • 24°C
香港時間 : 20221120日 (週日) 23:15
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 萬千星輝賀台慶 保暖大法 超能使者 濕疹過敏大全 正義迴廊 兒童疫苗 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【復康治療】HA Go設度身訂造在家康復計劃　曾中風者用3個月後康復9成

社會 22:57 2022/11/20

分享：

分享：

熱門 萬千星輝賀台慶 保暖大法 超能使者 濕疹過敏大全 正義迴廊 兒童疫苗 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

HA Go設度身訂造在家康復計劃，曾中風者用3個月後康復9成(曾耀輝攝)

本港對復康治療的需求日益增加，醫管局於2019年12月推出流動應用程式HA Go，其中「康復」單元為出院患者提供度身訂造在家康復計劃，現平均每月有約3萬人在使用；有職業治療師指，程式有助加快患者康復進度。有曾中風患者於手術後，每日使用該程式做日常生活自理及認知等訓練後，3個月後自我照顧能力已由5成恢復至9成，認知能力亦由嚴重受損回復至輕微受損。

HA Go「康復」單元服務對象為須接受復康治療的病人，包括長者、神經系統疾病、呼吸系統疾病及精神病患者；由專職醫療人員，如物理治療師、職業治療師、言語治療師、營養師及臨床心理學家等，為每位病人度身訂造出院後的在家康復計劃，包括康復運動訓練、日常生活自理訓練、認知訓練等。

專職人員　度身訂造訓練

九龍醫院高級物理治療師梁嘉倫解釋，治療師可於病人出院前或出院後回醫院覆診時講解訓練內容，然後再於程式內日程表預設訓練的時間、次數等，當訓練時間來到時，病人便會收到提示信息，透過觀看影片完成訓練。

50多歲的司徒女士今年7月小腦出現顱內出血性中風，接受手術後於9月初接受住院復康訓練，當時左手上肢功能、協調、反應及自我照顧能力只剩5成、認知能力更嚴重受損，使用HA Go「康復」單元3個月後，各能力已恢復至9成，認知能力亦只有輕微受損；她形容每日做訓練「好好玩、好interesting」，並十分滿意自己康復進度。

九龍醫院職業治療部部門經理陳玉蓮相信，「康復」單元有助加快患者康復進度︰「患者如出院後完全唔做訓練，可以完全無進步。」醫管局高級醫療信息經理古鵬聲指，該單元推出至今累計有約6萬人透過程式接受訓練或接受資訊，現平均每月約3萬人使用。

最新影片：【TOPick診症室】35歲女患糖尿病掉以輕心　醫生列6大病徵: 多無跡可尋

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：鄧凱文

相關文章

【佛誕假期】6間普通科門診假期提供服務　可電話或「HA Go」預約（附診所名單）
07:00 2022/05/07
【佛誕假期】6間普通科門診假期提供服務　可電話或「HA Go」預約（附診所名單）
【遙距醫療】「HA Go」遙距診症疫下服務逾4千人次　糖尿婦上班覆診省2小時車程
00:05 2022/08/12
【遙距醫療】「HA Go」遙距診症疫下服務逾4千人次　糖尿婦上班覆診省2小時車程
【免針紙案】涉7醫生濫發免針紙市民　可透醫管局門診熱綫及HA Go預約臨床評估
23:46 2022/10/05
【免針紙案】涉7醫生濫發免針紙市民　可透醫管局門診熱綫及HA Go預約臨床評估

你可能感興趣

【佛誕假期】6間普通科門診假期提供服務　可電話或「HA Go」預約（附診所名單）
07:00 2022/05/07
【佛誕假期】6間普通科門診假期提供服務　可電話或「HA Go」預約（附診所名單）
【遙距醫療】「HA Go」遙距診症疫下服務逾4千人次　糖尿婦上班覆診省2小時車程
00:05 2022/08/12
【遙距醫療】「HA Go」遙距診症疫下服務逾4千人次　糖尿婦上班覆診省2小時車程
【免針紙案】涉7醫生濫發免針紙市民　可透醫管局門診熱綫及HA Go預約臨床評估
23:46 2022/10/05
【免針紙案】涉7醫生濫發免針紙市民　可透醫管局門診熱綫及HA Go預約臨床評估
癌症 公立醫院 養生 言語治療 九龍 陳玉蓮 運動 治療 職業治療 手術

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【萬千星輝賀台慶】直撃TVB台慶紅地氈盛況　一文盡睇小生花旦靚相【多圖】　
19:46 2022/11/19
【萬千星輝賀台慶】直撃TVB台慶紅地氈盛況　一文盡睇小生花旦靚相【多圖】　
【無理放租】港女招室友$8000出租紅磡一房　列4大條件要求做家務禁旅行
今日 13:06
【無理放租】港女招室友$8000出租紅磡一房　列4大條件要求做家務禁旅行
【學海無涯】43歲廖碧兒碩士畢業戴四方帽似少女　答謝Mr. G疑公開戀情？
今日 13:24
【學海無涯】43歲廖碧兒碩士畢業戴四方帽似少女　答謝Mr. G疑公開戀情？