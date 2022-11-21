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【港區人大選舉】12.15投票　譚耀宗宣布不競逐連任

政治 12:09 2022/11/21

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港區人大代表選舉會議首次全體會議今早（21日）在會展舉行。 （林宇翔攝）

港區人大代表選舉12月舉行，選舉會議第一次全體會議今早（21日）在會展舉行，經投票選出19名主席團成員。新一屆港區人大代表選舉於12月15日上午進行投票，選出36名代表。

全國人大常委會秘書長楊振武來港主持會議，會議以1100票贊成、無人反對及棄權下，通過19名主席團成員名單，包括李家超、全國人大常委譚耀宗、行政會議召集人葉劉淑儀、基本法委員會副主任譚惠珠、港區人大代表廖長江、前特首梁振英等人，但全國政協副主席董建華、前特首林鄭月娥均不在列。

譚惠珠在新聞發布會中表示，特首李家超被選為常務主席，雖然李家超因確診新冠，而無法親身出席，但仍以視像形式主持會議。她又表示，新一屆港區人大代表選舉提名期由本月23日至30日舉行，並於12月15日上午進行投票，選出36名代表。被問到持BNO或外國護照者可否參選，譚惠珠表示，由於這些文件只視為旅遊證件，不影響中國國籍，因此持有者只要符合中國公民身份及做好相關聲明，也可照樣參選。

現年72歲的譚耀宗則表示，不會競逐新一屆全國人大代表，「我年紀不輕，人大代表工作可以由其他更適合人士擔任」。他又稱，7月已作出相關決定，中央表示尊重，今後亦會繼續關心國家發展，建言獻策，為香港社會服務。

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記者：趙居逸

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