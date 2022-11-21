特首曼谷返港確診　曾坐習近平隔離無戴口罩

▲ 特首李家超。（馮漢柱攝）

行政長官辦公室發言人今日（21日）表示，行政長官李家超昨晚（20日）由泰國曼谷返港後，在香港國際機場進行的新冠核酸檢測，結果為陽性，現正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。他在訪問曼谷四天期間進行的快速抗原測試結果均呈陰性。

隔離期間，李家超會在家工作，按需要以視像出席會議。

特首李家超早前表示，在APEC峰會期間，曾向國家主席習近平問好，並介紹及匯報本港目前情況。而習近平離開曼谷時自己亦有送機，他說，「交談時充分感受到主席對香港的關心，習主席都好關心我，在不同地方支持我努力工作。」

而在APEC期間，李家超曾坐在習近平隔離，二人也沒戴口罩；李家超也曾跟國務委員兼外長王毅近距離沒帶口罩交談。

陪同行政長官出訪泰國並於昨晚返港的行政長官辦公室職員，在香港國際機場進行的2019冠狀病毒病核酸檢測結果均為陰性。衞生署衞生防護中心正評估他們是否列作密切接觸者，在完成評估前，他們暫會在家工作。

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記者：黃穎津