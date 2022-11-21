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【網絡熱話】元朗男女街頭爭執踢冰室土地公泄憤　店主直斥罪孽深重人神共憤

社會 09:44 2022/11/21

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熱門 萬千星輝賀台慶 保暖大法 超能使者 濕疹過敏大全 正義迴廊 兒童疫苗 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

女子轉頭一腳踢倒冰室門前的土地公。

情侶吵架是常事，不過元朗一名女子泄憤是竟波及旁邊「無辜」的土地公。

元朗巨昇冰室近日在社交網站上載一段影片，片中一對男女疑為情侶，而涉事女子不時回頭喝罵跟在身後的男子，狀甚憤怒，更轉頭一腳踢倒冰室門前的土地公。

    點擊圖片放大
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男子其後與女子站在原地談話，片刻後2人循原路返回，男子抱着女子就此離去，皆沒有顧及被踢倒的土地公。

巨昇冰室發文直斥：「姐姐，你咁樣破壞神位係罪孽深重，希望你自首吧，回頭是岸。」又以「人神共憤」形容該女子的行為。據店家上載圖片可見，土地公神主牌倒在地上，香爐香灰亦散落一地，現場一片狼藉。

事件亦引起網民關注，有人表示：

鬧交都唔使咁

咁踢個土地公公 快去道歉拜拜吧。後果好嚴重

報警告佢刑事毀壞啦～

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記者：黃穎津

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