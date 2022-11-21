【火星之子】1歲識睇報紙3歲談論宇宙　俄神童自稱來自火星盼阻地球核戰

▲ 俄國神童自稱是火星之子，盼阻地球核戰。

世界無奇不有，更不乏天賦過人的神童。俄羅斯有名神童，4個月大已能清楚說出簡單字詞，而且1歲就可閱讀報紙。他自稱來自火星，而投胎到地球是為了拯救人類，免受核戰之苦。

這名神秘的青年Boris Kipriyanovich，在1996年1月11日出生於俄羅斯伏爾加格勒（Volgograd），據英國《太陽報》報道，任職醫生的母親聲稱，在兒子出生時已知道他天賦異稟，因她生產過程迅速，甚至沒有感到疼痛，當醫護人員把孩子抱來，她發現兒子用成年人的目光望住她。

作為醫生，我知道嬰兒的眼睛不能專注於物體，但我的小孩正用棕色的大眼睛看著我。

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據稱，Boris在4個月大時已能說簡單的單詞，8個月大就能說簡單句子，1歲時更可閱讀報紙標題，2歲已有驚人的語言能力，並在3歲開始談論宇宙。此外，Boris更具有非凡的通靈能力，以至父母最初很擔心他，但隨著時間推移，他們意識到兒子不是普通人，而是擁有非凡大腦的神童。

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而Boris日漸長大，對天體特別感興趣，經常談論奇怪的天文現象，更講得出有關火星、行星系統、其他文明和未知外星物體的詳細知識。Boris透露自己是來自火星，自稱是火星「靛藍之子」（Indigo Children），擁有超自然的力量。

他聲稱火星文明非常先進，有能力可以穿越星系。然而，火星的生態環境在核戰爭中受到輻射破壞，因此他們需要生活在地下，並透過太空飛船在宇宙穿梭。他還表示，不但自己來到地球，還有其他像他一樣來自外太空的孩子被派來，是肩負著拯救人類的使命，希望避免地球發生核戰。

Boris還稱，自己並不是第一次來到地球，過往曾於史前文明到訪，他更描述自己設計的宇宙飛船。而據俄羅斯科學院（Russian Academy of Sciences）說法，有超自然專家透露，他們曾拍到Boris身後出現光環的照片，且他身上有異常強烈的磁場。

不過報道指，Boris一家在多年前銷聲匿跡，據悉他們現住在俄羅斯境內某個受國家保護的「遙遠村莊」，受俄羅斯政府保護，任何試圖聯繫他的方法都是徒勞無功。

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責任編輯︰王明芳