【世界盃2022】余德丞緊張累事撈亂歌手名？　Dickson：第一次合作多謝大家包容

昨晚（11月20日）是4年一度世界盃開鑼的日子，揭幕戰是卡塔爾對厄瓜多爾的賽事。ViuTV也有直播世界盃19場精選賽事。

過往曾任TVB體育台擔任寫稿記者的余德丞（Dickson）有份作旁述，不過似乎就因有點緊張而出現小錯誤，幸好Dickson也盡展自己的執生能力，為講錯說話補救。

甩碌講錯歌手名

當正在播出往年世界盃主題曲時，Dickson將1998年法國世界盃的主題曲《La Copa De La Vida（The Cup of Life）》的歌手Ricky Martin講成是Robbie Williams。

Dickson說：「呢一首可能係最多球迷認知嘅一首世界盃主題曲，係來自Robbie Williams嘅呢一首歌。」

在播完第二首歌後，他作補充稱：「糾正返小小，頭先講錯咗唔係Robbie Williams而係Ricky Martin至啱，嗰首大家最耳熟能詳嘅世界盃主題曲。」

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過往講波曾現「黑眼圈」

其實Dickson本身是足球發燒友，睇波外也踢波，可是他在2018年8月於西營盤踢波期間突然不適，暈倒昏迷後情況一度危殆下在昏迷兩日後甦醒，其後被診斷為心律不正。

之後，他的身體狀況惹人關注，在2021年12月主持下午直播的足球節目時，被發現眼袋浮腫、有黑眼圈兼不斷「食螺絲」，相關影片截圖也被網民瘋傳。

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解釋黑眼圈成因

Dickson過往接受TOPick專訪時，表示對被標籤成「身體差」是感到不開心，他語帶無奈地說：「很多人也覺得我的黑眼圈大、看似很疲累，但這是與天生哮喘、血液不循環有關。或者我比以往還要肥時，但依然有人說我變瘦。」

他並無奈指，說法似是已植入了別人的腦中，在無計可施下也只能「被標籤」。

當年「大步檻過」的他變得更加「錫身」：「始終不能太搏命，有時也需要有後顧之憂，不會像從前般完全依足安排，需先想清楚事件帶來的後果。」

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