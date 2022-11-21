【跨越距離】融幼社舉辦網上攝影展 向為子女創造美好將來的外傭致敬

▲ 融幼社舉辦網上攝影展。

融幼社正舉辦「母愛跨越距離」網上攝影展，以窩心的故事和相片呈現外傭及其在家鄉的子女，如何跨越距離，盡力保持溝通聯繫。外傭在香港工作於明年踏入第50年，希望今次攝影展能夠向外傭跨距離的母愛致敬。

融幼社副行政總裁林慧雯表示：「香港34萬外傭中，有不少是來自菲律賓和印尼的母親，她們作出艱難的抉擇，為了為子女創造更美好的未來，把他們留在家鄉，自己則隻身到海外工作，照顧僱主孩子的成長。遺憾的是，她們的犠牲及所作出的寶貴貢獻，卻長期被社會低估。我們透過持續進行的#WorkingMomsHK運動，向身為母親的外傭致敬，並藉此提高社會對她們的理解、關懷和欣賞。」

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由今日至2022年12月31日，公眾可以到以下網站https://bit.ly/3WTM64m欣賞「母愛跨越距離」網上攝影展。在49張展出的相片中，有48張是來自早前舉行的比賽，有一張則是攝影師Xyza Cruz Bacani的作品。

Xyza Cruz Bacani表示：「我們收到的所有相片都相當出色，每張均反映外傭母親與子女分離、讓人揪心的獨特故事。每一抹笑容背後，都隱藏着內心掙扎和令人心碎的故事。我曾經是留守兒童，所以在看這些相片時，能夠深深感受到那股揮之不去的痛楚和創傷，並且憶起自己在成長過程中，沒有媽媽在身旁的感受。在我心裡，香港是個很特別的地方。我媽媽在這裡工作，我也曾在這裡工作。我視香港為家。對我來說，能夠在這裡分享我的親身經驗，對在香港工作的外傭有所啟發，實在別具意義。我希望所有外傭母親定期與子女用心聯繫，好好珍惜親子之情。」

因遷移而分別，或會令母親和子女感到痛苦。不過，若能夠定期通電話或視像通話，孩子便不會覺得被遺在家鄉，他們會感到媽媽猶在身旁。這亦能令她們提起精神，使工作更有效率。

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林慧雯補充說：「我們有很多事情可以去做，以顯示對外傭的關心和支持。如果你家裡的外傭有孩子，請鼓勵她定期與她的子女進行真誠溝通。讓外傭有小休時間，與子女互動，就是支持他們彼此聯繫的方法。這一小步足以帶來有意義的改變！」

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責任編輯︰王明芳