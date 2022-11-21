【身高困擾】157cm男被女友父母嫌矮逼分手　決心赴韓受訓練成功增高5cm

▲ 因被女友父母嫌矮逼分手，決心赴韓受訓練增高5cm。

不少人在意自己身高。台灣一名網民於網上討論區分享，稱因自己只有157cm，拍拖也因對方父母嫌棄自己身高而被逼分手，他最終毅然決定赴韓接受「脊椎增高訓練」，成功長高5cm。事件公開後引起網民熱議。

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台灣一名網民於網上討論區以「我從韓國增高回來了！」為題，分享自己的增高經歷。事主指他一直因為身高問題而遇上許多挫折，也令到自己沒有自信。

求學期間，他很喜愛打籃球，但因身高的阻礙能站的位置太少，基本上亦只能當後備球員；0甚至想與朋友一起參軍也因身高所限而無法參與。他認為「男生的身高真是超級硬傷」，因為普遍人第一眼留意的都是身高。就連他在網上發文也要謊稱自己是166cm。

而最令事主決意増高，是他與前度女朋友分手的一部分原因是身高問題。事主指女朋友的父母介意他的身高，而逼他們分手，更指他們也考慮到未來小孩的基因問題而決定和平分開。於是事主趁著旅遊，決心赴增高。

事主表示本來考慮接受斷骨增高以及脊椎增高手術，但經詳細考慮後，深知手術的風險高，後遺症嚴重，甚至是連基本走路也成問題，更遑論打籃球。故他「退而求其次選擇了脊椎增高訓練」，因為這訓練不用開刀也沒有「殘廢」的危機。

事主花了39萬新台幣（折合約9萬多港元 ) 參加訓練，而亦成功令他長高了5cm。興奮的事主表示「我終於可以說我的身高是160了！」而且更不再懼怕別人的目光。

經歷一經分享引來不少網民的熱議，大部分恭喜事主，但亦有一部分人認為不值得：

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台北慈濟醫院兒科部謝秀盈醫生表示，身高除了八成遺傳父母，餘下的兩成主要為後天因素，而睡覺是重要的一環。生長激素有兩個分泌高峰，一是清晨5至7時，第二是深夜11時至1時。生長激素會藉由熟睡分泌到最大值，因此於以上兩個時間段入睡能有效刺激從而長高。

謝醫生指，一般而言小孩的身高基本值能透過公式計算。

由以上公式計算所得的數值只為父母基因下，兒童遺傳的身高區間值，最終兒童的身高還會受很多的外在因素所限。例如出生時的身體狀況已非常關鍵，是否早產、體重及能否吸收足夠的營養等。謝醫生續指2歲前是體格成長最快速的時間，由於大部分的器官都未成熟，若營養不足便會影響整體熱量的庫存及代謝，影響身高。

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責任編輯：羅嘉欣