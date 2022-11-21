【世界盃開鑼】多款零食飲品特價　焦點：惠康3件指定杯麵或薯片$40

▲ 多款零食飲品特價，焦點有惠康3件指定杯麵或薯片$40。（DFI零售集團提供）

世界盃開鑼，欣賞球賽點少得零食、啤酒加汽水，惠康、7-11今期推出多款優惠方便大家睇波過過口癮，焦點包括精選碗麵 / 杯麵 / 薯片，$40任選3件，精選酒類或咖啡，$66任選2件。同場加映，萬寧多款頭髮護理、護膚、沐浴產品買第2件半。

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惠康優惠：

至慳至抵價（優惠期: 即日至24/11/2022）

精選雀巢雪糕 / 大阪王將，$68任選3件

精選碗麵 / 杯麵 / 薯片，$40任選3件

精選啤酒 / 紅 / 白酒 / 咖啡，$66任選2件

其他優惠

灣仔碼頭 粟米豚肉冰花煎餃256克 $19/包，（優惠期：即日至24/11/2022）

霧島山麓3.5牛乳1公升 $20/盒，（優惠期：即日至24/11/2022）

萬寧優惠：

（優惠期: 即日至24/11/2022）

精選健髮/染髮產品買第2件半價 ，單一發票買滿$128送維他冷泡無糖烏龍茶六包裝

精選護膚產品買第2件半價

精選低敏護膚及沐浴產品買第2件半價

精選萬寧自家品牌產品買第2件半價

精選巴黎歐萊雅強韌豐盈頭髮護理產品買第2件半價 ，單一發票買2件送KAKAO FRIENDS瞬吸乾髮毛巾；單一發票買滿$128送維他冷泡無糖烏龍茶六包裝；單一發票買滿$169送強韌豐盈洗護贈品套裝 (100毫升+100毫升)

精選日韓頭髮護理產品買第2件半價 ，單一發票買滿$128送維他冷泡無糖烏龍茶六包裝

精選沐浴產品買第2件半價

上述買第2件半價的優惠，以2件計，較低價錢的一件半價，不包括出位價、換購價產品

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7-Eleven 優惠：

【$12.5／支】道地極品纖解茶 / 解綠茶 / 解茶 / 極品烏龍茶 / 蜂蜜綠茶900毫升膠樽裝（優惠期：即日至22/11/2022）

【$12／罐】K1664白啤酒500毫升大罐裝（優惠期：即日至22/11/2022）

【$16.5／件】卡樂B薯片熱浪 / BBQ味105克 / 鬼之麻辣味波浪 / 薄餅味90克 / 蜂蜜牛油味102克 （優惠期：即日至22/11/2022）

【$110／5盒】MOVENPICK雪糕 / 雪葩100毫升（各款）（優惠期：即日至22/11/2022）

【$72／6件】樂天"爽"冰凍甜品杯（各款）/ 涼快沙冰（各款）/ 雪見大福雪米滋（各款）/ 禁斷練乳味雪條 / SEIHYO新潟雪糕筒（各款）/ 宮田雪糕筒（各款）/ 固力果巨型甜筒（各款）（優惠期：即日至 22/11/2022）

7-11精選優惠：

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責任編輯：陳麗娜