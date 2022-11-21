【MIRROR成員】Anson Lo自揭新歌名有特別意義　教主透露有關初戀遺憾

▲ 教主新歌好有意思。

MIRROR成員「教主」Anson Lo（盧瀚霆）在11月12日推出新歌《永順街39號》，並由著名填詞人Wyman （黃偉文）為他度身填詞，早前Wyman曾經說過教主這首歌原本叫作《遺憾日常》，後來教主指覺得這首歌連結到其一個非常 personal 的人生故事，終改作現時的歌名。

昨晚（11月20日）Anson Lo寫長文有關對這首歌的感受，原來當中內含特別意義，Anson Lo說：「今年年頭曾經說過很想推出一隻慢歌，因為繼《不可愛教主》已經一年多沒有推岀ballad了。當初腦海中想要的想法是：平靜、孤獨、中音、遺憾、寂寞，很想唱一首懷念過去感覺的一首歌給大家。」

【MIRROR成員】Anson Lo剖白重踏舞台心理有障礙 教主自揭綵排後爆喊：因為害怕

最新影片推介:郭柏妍專訪



他又分別感謝監製及Wyman的幫忙才能成就此歌的出現:

感謝監製Edward爸爸的指導，是你的完美主義推動我每一個session也有小突破，哪怕每次都只是一丁點一丁點的。多謝徐浩的作曲，第一take的demo已經很完美的完成了我腦海中的畫面。感謝黃兆銘的編曲。 特別想感激再次幫忙填詞的Wyman大師，為我寫了一首關於「遺憾」和「初衷」之關係的一首歌。

Anson Lo又指為這首歌錄音時是一個很特別的經歷，除了是停工兩個月後的首個錄音外，更令其回想自己的puppy love初戀：「發生在小學六年級的，這段初戀彷彿就是我人生的第一次『遺憾』一樣，而每一句歌詞亦變得更加personal了。」

原來Anson Lo有想過以初戀對象的名字做歌名，終因尊重對方的決定而放下這個想法：「然而『永順街39號』是我小學的地址，也是紀錄了我這一段初戀的地方，所以便『膽粗粗』的請求Wyman大師的意見，十分感謝Wyman的支持和關心，是你成就這首歌變得更加感動，謝謝你。」

他亦感謝幫忙構思和拍攝這個MV的工作人員:

多謝細榮哥幫忙構思和拍攝這個MV，謝謝你對我的照顧，而且給予我時間和空間去醞釀和準備每一個鏡頭的情緒；辛苦所有拍攝和準備的工作人員；辛苦小狗忌廉的幫忙好乖好聽話好可愛（而且好有戲！）今次再次邀請了Hanna 拍攝想代表《不可愛教主》MV中的男女主角在第二個平行時空之下的戀愛故事。

最後Anson Lo講述MV中的故事，男女主角之間的愛恨交纏，又藏有不捨的情感:



《永順街39號》MV中的女主角提出與男主角分手後，把當初一起養的小狗交給男主角獨力照顧。男主角無奈、無助，亦是生氣，不甘像小狗一樣被女主角「遺棄」了。回家後把所有關於與女主角有關的一切物件都棄置屋外，最後一怒之下想把小狗也放棄之際，發現自己其實還未放得低這段關係，小狗亦是無辜的。

他還表示MV的留白結局交給觀眾自行想像:

對我而言，擁抱著小狗痛哭，代表著男主角其實不須逼自己現在這一刻放得開，小狗就是代表著男女主角的回憶，男主角最後決定擁抱和面對自己的悲痛，保留著這一段回憶在心中，往後好好照顧小狗，好好生活。最後走到永順街39號，是一個留白的結局，究竟這條街道是男女主角最初相識的地方？還是男主角將會開始下一段感情的地方？就交給你們自行想像了。

這首歌對Anson Lo來說是回憶﹑遺憾和初衷:「總括來說，『永順街39號』再不是一個真實的地址，是時空裏的一個座標，是我的初戀，是我對愛情的初啟蒙，是我第一次擁有真摯戀愛的開始，它是一個遺憾，也是一個初衷。」

而這首歌推出9天已逾228百萬人次觀看，足見教主威力強大。

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R