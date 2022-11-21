【世界盃2022】美斯+C朗打孖上擔任LV代言人 一文盡看歷年代言人包括戈爾巴喬夫【內附多圖】
休閒消費 12:55 2022/11/21
Louis Vuitton真懂得做生意，剛剛C朗在電視節目裏炮轟完曼聯，緊接世界盃正式開鑼，就在時候來一個最啱世界盃的廣告，而且除了動用C朗外，更加打孖上加多一個美斯，廣告出街，第一時間立即瘋狂洗版，不得不佩服Louis Vuitton的精心佈署，而且據聞廣告中的棋局亦甚有意思。
首先講下C朗和美斯兩人的關係，他們除了球場宿敵外，在今年卡塔爾世界盃，C朗將會領軍葡萄牙大軍、而美斯則是阿根廷的主師。與此同時他們更打破世界盃記錄，兩人同時成為世界盃歷史上少有地能夠征戰5屆賽事的球員。
至於世界盃為何與LV拉上關係，正所謂出師有名，原來近年世界盃大力神獎盃提供官方保護箱的都是來自品牌的出品，找來兩大當代球王拍攝廣告硬照，內容以一幕棋逢敵手畫面喻意二人在過去20年的交鋒對決。
至於廣告中於LV行李箱上的棋局，又豈是將棋子亂擺那麼簡單，據聞行李箱上的棋局是參照2017年兩大國際象棋大師Magnus Carlsen對Hikaru Nakamura的對局，而這場棋局最後以和平收場，所以若果是傳聞無誤的說話，背後亦代表了C朗和美斯兩大足球明星在球場上各有千秋，打成平手。
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記者：何偉雄