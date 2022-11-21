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【KOL爆料】Sean Lam貼與Coffee合照反擊　繼續爆料稱林芊妤愛說是非

娛樂 12:56 2022/11/21

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熱門 世界盃2022 萬千星輝賀台慶 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

KOL Sean Lam反擊林芊妤（Coffee）。

由藝人轉型KOL兼任瑜伽老師的林芊妤（Coffee）最近捲入富豪飯局事件，KOL兼花店老闆Sean Lam連日來於IG爆料，指Coffee於婚後仍會出席富豪飯局，令本來身在泰國旅行的Coffee立即發文澄清，並謂不認識對方。

Sean Lam繼續於IG爆料，貼出二人合照反擊Coffee，又指Coffee愛說是非。

【KOL爆料】Coffee不忿被影射出席飯局　連環回應：網上世界真係亂講咩都得

最新影片：郭柏妍專訪

貼合照澄清

Sean Lam日前暗示Coffee於婚後「無從良」仍有出席富豪飯局，引起不少網民討論，正在旅行中的Coffee隨即發文澄清，且表示不認識對方。

Sean Lam其後於IG貼出二人合照，力證Coffee曾出席其花店的開張活動，且寫道：「澄清有人話唔識我得個講字。」

【視如家人】林芊妤印傭離鄉7年悉心照顧翟伯伯　Coffee贈獎金淚別：謝謝付出

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KOL繼續爆料

Sean Lam指Coffee婚後曾於W HOTEL出席富豪飯局，而且喜歡私下說是非，有次他因為不想聽下去而離開，就被Coffee跟其前妻說他有精神病。

他認為Coffee以KOL身份欺負他人，「呢啲就係冷暴力，屈我精神病既「自大集團」話我太太因為我有精神病同我離婚，呢啲人就用KOL形象去欺負人，從朋友圈講到公開，逼我離開圈子。」

有網民於Sean Lam的限時動態下留言支持他，亦有不少網民希望他繼續爆料讓大家了解更多，同時有網民則為Coffee平反，認為她不會自毀形象並會繼續支持她。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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