李家超訪泰後確診　出發前已做好準備？

▲ 特首李家超訪泰後確診。（政府新聞處圖片）

特首李家超昨日由泰國返港，經機場核酸檢測證實確診，其實，早在出發前，李家超接受《經濟日報》專訪談及自己本次外訪時，似乎已做好心理準備。

財政司司長陳茂波出訪中東期間染疫，被問到外訪有無顧慮及有何防護措施時。李家超說，自己此行會謹慎，「適當場合就以適當方式出現，大家一起活動時，就跟當地做法，尊重當地國家，其他場合則做好防護措施。」

綜合過去數日政府新聞處發放的片段，李家超如其所言般謹慎，他首日出席APEC領導人非正式會議時，在車上仍戴著口罩，直至要步入舉行峰會的會場前才除下。見記者時亦都戴著口罩。

而特首發言人亦提到，他在訪問曼谷四天期間有進行快速抗原測試，結果均呈陰性。

▲ 李家超訪泰期間，率香港商貿代表團與中國駐泰王國特命全權大使韓志強會面。（政府新聞處圖片）

李家超在泰國期間，曾與國家主席習近平、國務委員兼外長王毅交談，其中，與王毅交流時沒有戴口罩，不過時間短。與多國領袖進行雙邊會談時亦未見戴口罩。

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