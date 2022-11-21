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【維港音樂節】關心妍盼與囡囡齊演奏樂器　P1X3L首次戶外跳唱演出感謝粉絲支持

娛樂 11:19 2022/11/21

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熱門 世界盃2022 萬千星輝賀台慶 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

P1X3L感謝粉絲支持。

一連三晚「HKGNA樂在維港音樂節」在昨晚（11月20日）圓滿結束，首晚姜濤與韓國女高音曹秀美隔空交流外，曹秀美獻唱多首名曲為音樂節掀起序幕，關心妍、男團P1X3L接力演出，成音樂節焦點。

關心妍（Jade）與管弦樂團合作唱出多首名曲，她笑言「餓足3年」盼唱戶外騷，終夢想成真：「因為疫情都冇咩機會唱戶外騷，呢晚難得同管弦樂團一齊表演，所以揀歌都有啲私心嘅，今次音樂節會轉播去韓國，所以唱韓國改編歌《失戀哲理》，當地人聽唔明都會有回憶嘛，另外仲揀咗唱張學友嘅《愛是永恆》，因為演奏出嚟好有氣勢，我全程都望住囡囡唱，見佢揮晒螢光棒，應該都好投入。」

Jade更透露囡囡正學習樂器，希望未來可齊表演：「因為佢學緊單簧管，唔知佢練唔練得切，下次演唱會就可以唔洗打筋斗一齊Jam歌。其實都想去美加做巡迴演唱會，可以順便探吓親友，不過囡囡太痴身啦，唯有放假先一齊飛，所以海外做騷都只可以學校長假先可以舉行。」

關心妍

跳舞嚇到腳軟

至於男團P1X3L就話表演好興奮，成員葉振弘（Marco）坦言想不到有那麼多粉絲到場支持：「表演時間好似好快過咁，估唔到咁多Fans！平時我地都只係喺電視台嘅廠跳呢啲舞，難得跳戶外騷見到Fans咁熱情，我地都越跳越興奮。其實我上台前係嚇到腳軟，好在隊員都叫我食啲嘢先上台，所以今晚表演都好好！」

另一成員吳啟洋（Phoebus）稱食飽才上台，毫無偶像包袱：「 因為我地要一早著晒衫等演出，啲體力消耗得好快，唔食真係冇力表演。今晚唱完真係好興奮，好想搞一個自己嘅音樂會，希望下年可以搞到，但係我怕唔夠歌撐個騷。」

而成員歐鎮灝（George）很識做，做完訪問即刻出去氹Fans，坦言終感覺到「男團」身份：「因為我地第一次整隊衫，終於覺得自己係男團，所以即使忙拍節目、劇集，都想以音樂行先、想做騷！呢晚音樂節韓國直播，但我唔敢講衝出亞洲，因為依家目標係衝出九龍灣，去到麥花臣嘅程度先。」 

P1X3L

撰文 : TOPick柴犬出動

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