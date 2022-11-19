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【美容新品】Lady Gaga都愛用的法國醫學品牌 FILORGA推全新修護精華霜

休閒消費 15:17 2022/11/19

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熱門 世界盃2022 萬千星輝賀台慶 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

以注射型抗衰老產品起家的法國醫學美容品牌FILORGA，擁有不少名人粉絲，就連Lady Gaga和法國第一夫人都是愛用者。FILORGA推出全新黑鑽活齡修護精華霜，配方靈感來自醫學美容技術的尊貴護膚品，除核心配方外，不同產品配合額外的針對性功效，臨床證明可有效針對10種衰老跡象：膚色不均、皺紋、缺乏緊實度、彈性、光澤、伸縮力、輪廓飽滿、營養、皮膚厚度和低皮膚密度問題。

最新影片推介:

黑鑽活齡修護精華霜是黑鑽活齡系列的豐富升級版，針對提升皮膚的屏障及保護功能，解決脆弱和易受傷害的相關皮膚問題，增強乾性至極乾性皮膚的吸收力，達致最佳抗衰老效果，適合所有的肌膚類型。

黑鑽活齡修護精華霜更富含植物滋養複合物，其中菜籽油可令肌膚柔滑並促進抗炎作用，角鯊烯可恢復肌膚保護膜，而植物油膏的熔點接近平均體溫，可令肌膚快速有效地吸收。而滋養植物油組合能促進肌膚愈合，恢復肌膚彈性及達到抗氧化效果。配方因此含有30%以上高濃度脂肪物質，接觸肌膚後瞬間溶化吸收，使用時肌膚柔潤舒適而不油膩，達至如細滑效果。

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責任編輯︰陳珈希

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