【認知障礙】基因測試揭高機率患認知障礙　「雷神」宣布暫別影壇陪家人

▲ 基因測試揭高機率患認知障礙，「雷神」宣布暫別影壇陪家人。

在Marvel《復仇者聯盟》系列飾演「雷神」的基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）近日透露，發現自己患認知障礙症（阿茲海默症）的風險比正常人高出8至10倍，因此決定暫時息影，多陪伴家人。

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現年39歲的基斯咸士禾夫早前接受雜誌訪問，提到拍攝Disney+紀錄片《基斯咸士禾夫挑戰極限》（Limitless with Chris Hemsworth）期間，接受基因測試，發現體內有2個「載脂蛋白E4基因」（ApoE4），分別遺傳自父母，這令他患上認知障礙症的風險比正常人高8至10倍。

基斯咸士禾夫表示，自己的祖父患有認知障礙症，甚至不記得自己的家人，形容「令人心碎」，他又說，原本以為自己很健康，「想到未來可能無法記住自己經歷過的生活，或我的妻子、孩子們，這是我內心最大的恐懼」。

為此，他產生暫別影壇的念頭，以爭取時間陪伴家人，「這不代表我要退休，而是完成已落實的工作後，好好休息一段時間」。他强調，公開自己的健康狀況並非為節目宣傳，而是希望提高大眾對認知障礙症的認識。

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認知障礙多見65歲以上人士

基督教家庭服務中心智活記憶及認知訓練中心一級職業治療師文紫瑩，曾接受TOPick訪問時指出，在香港有認知障礙的多為65歲或以上，少於65歲的患者稱為早發性認知障礙。

認知障礙3大種類

阿爾茲海默氏症：最常見的類型，佔了香港腦退化症個案總數的三分之二，患者50歲或以上居多，患者的退化是漸進式。

血管性認知障礙症：第二常見的類型，約佔腦退化症個案總數的3成，患者主要因腦中風或血管疾病，導致積聚性腦部損壞所致。

其他：散播性路易氏體認知障礙症、亨廷頓舞蹈症、額顳葉認知障。

初步自我測試

AD8 是一項自我測試的篩選工具，用以對認知障礙症作出初步評估，以下8題中有2題或以上情況，必須加以留意，宜找專業人士再作評估：

1.判斷困難，例如無法下決定、判斷出錯、難以決定財務安排、思考出現問題等。

2.對活動或嗜好的興趣下降。

3.相同的問題、故事和說話不斷重複。

4. 學不會或很難才學會使用工具、設備和儀器，例如電腦、音響、微波爐和遙控器。

5.忘記正確的月份和年份。

6.處理財務變得困難和吃力，如計算銀行帳戶的收支、報稅和繳費。

7.記不住正確的約會、看醫生時間。

8.日常出現思考或記憶問題。

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責任編輯：羅嘉欣