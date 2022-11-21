【思鄉病】移民後克服天氣及文化差異 港女回流香港：我很想念爸媽

▲ 有港女移民後克服天氣及文化差異，卻因思鄉回流香港。

最近有已移民的年輕好友悄悄回流香港。「不適應當地氣候，還是不喜歡外地的文化或工作模式？」我問她。

「都不是。我很想念爸媽，有思鄉病。移民前，我認為自己已經長大，可以隨意願選擇如何過生活。但人在外地，生活自由了，卻感到一份失落；屋子大了，卻缺乏親人的溫情。我需要家。」

我為這個年輕人的家庭感恩，也替她的父母高興，因不是每位子女都會重視與父母的關係。有些人要結婚甚至經歷生兒育女，才能體會父母對子女的愛。

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有父母在網上分享養育下一代的最深領悟。

「我一直以為小朋友很想擁抱我，後來發現原來是用我的衣服抹嘴。」「原來我可以瞓少咁多覺，可以大力咗咁多，忍耐力好咗，仲有飲咗好多杯唔同味嘅咖啡但依然好眼瞓。」「周身骨痛。」「懷疑自己有精神分裂，有時可以好溫柔，有時可以超火爆。」「做媽媽只可以死，唔可以病。」「原來一覺瞓天光，係一件好奢侈嘅事。」「唔夠瞓，但見到個仔，又變supermum。」「細個考試唔溫書，做媽媽後反而要溫書……學海無涯，由K1開始重讀。」

還有……「生仔的痛，唔夠瞓的頭痛，○至六個月餵人奶的痛，六個月至一歲出牙被當人肉牙膠的痛，一歲至兩歲被扯頭髮或玩耍時不懂控制力度的痛，兩歲至三歲筋骨痠痛，三歲至四歲教養的痛，未來四十年使錢的肉痛，陪佢面對挫折既心痛……」

「以為捱過餵夜奶，就會有好日子過，原來仲有好多關要過……」

父母義無反顧燃燒自己的生命，用生命換下一代的生命。

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