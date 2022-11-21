【叔仔變老公】丈夫意外亡獨力撫養子女　單親媽2年後改嫁叔仔遭非議

▲ 一名女子在丈夫離世後改嫁叔仔，卻遭到不少人非議。

單親父母獨力照顧孩子並不容易，若然遇上另一段感情，他們或會考慮再婚。內地一名女子的丈夫因意外去世，她只能撐起頭家，辛苦湊大子女。在丈夫離世後兩年，她改嫁叔仔卻遭到不少人非議。

綜合內地傳媒報道，吉林省長春市現年31歲的女子王宇原本是一位幸福人妻，她在2011年認識一名姓呂的男子，二人很快就相戀，並於2012年結婚。他們婚後先後誕下一對子女，家庭生活幸福美滿。丈夫平日要開貨車工作，王宇也經常陪伴在側做「跟得夫人」，夫妻關係親密。

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奶奶好心撮合

可是好景不常，2020年呂男不幸在工作中意外身亡，痛失至愛的她自此成為單親媽媽，獨力撫養孩子。雖然家庭失去了丈夫及父親的角色，但她努力母兼父職，彌補孩子的缺失。為了支撐家庭經濟開支，她找到工作，總算能養活自己及子女。

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王宇的奶奶看到兒子過世後，新抱堅強地帶著孩子生活下去，感到非常不忍。於是奶奶想到撮合自己的小兒子跟新抱，希望她能嘗試與呂男的親弟弟交往。最初叔嫂二人顯得尷尬，但相處久了漸生情愫。王宇覺得叔仔對孩子視如己出，這樣最令身為媽媽的她感到放心，亦更願意繼續與叔仔交往。

就在丈夫離世約兩年後，王宇與叔仔感情穩定，決定改嫁給亡夫的弟弟。王宇特別感謝奶奶一直對她的愛，令她可以再次得到幸福，「是您改變了我和孩子的命運，您將是我一輩子的媽媽」。

網民意見兩極

不過，叔嫂結婚一事引起網民熱議，也受到不少人非議。有網民認為叔仔變成丈夫，感覺很奇怪，也把關係混亂了，也有人覺得二人的關係發展得太快，畢竟丈夫只離世兩年而已，女方就改嫁。另一方面，有網民支持王宇的決定，祝福她與叔仔的這段婚姻，留言「一個要散了的家，你倆又給聚在了一起」、「如果我是已經去世的呂先生，會欣慰，我親愛的弟弟做我孩子的爸爸，他們還是一家人」、「他是最愛孩子的，沒有外心」。

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責任編輯︰王明芳