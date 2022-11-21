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【得不償失】200磅女債主追債不果　怒坐百磅「債仔」身上致肋骨全斷亡

健康 13:12 2022/11/21

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君子動口不動手。台灣一名體重逾200磅的黃姓女子，因債務問題而與約100磅的游姓女子發生肢體碰撞。黃姓女債主疑因過於氣憤游女一直欠債不還，衝突期間坐在游女身上，致游女被坐斷胸骨以及嚴重內出血身亡。黃女現正被台灣警方拘留，案件正在調查當中。

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綜合台媒報導，事發於9月14日晚上，女債主黃女到游女的家中洽談債務事宜。可是相討良久亦未有共識。直至凌晨，黃女不滿游女一直欠債不還，情緒突然失控，開始暴打游女。據台灣警方調查得知，起初黃女只以徙手襲擊游女，繼而再用衣架攻擊。但到後來竟坐到游女背部重壓毆打。

約100磅的游女，承受不起逾200磅的黃女的重量休克死亡。黃女為了掩飾其罪行更把游女移至戶外，望能營造在外遇襲的假象。由於警方認為事件有可疑，故經排查後拘捕黃女。

經法醫驗屍後證實，黃女的暴擊致游女的頭部及四肢多處瘀傷，更出現內出血的情況。胸骨更因受逾200磅的重量而幾乎全部被壓斷。

黃女供稱時承認自己因情緒失控而對游女施襲，但卻否認自己有心殺害游女。並指自己只是在其身上「坐了2下」，但想不到因體型問題而導致游女死亡。

警方則表示相信黃女的供詞，但亦覺得黃女理應深知自己與游女的體型差距，考慮到行為有可能將其致死，依例以「傷害致死罪」方向調查。

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責任編輯：羅嘉欣

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