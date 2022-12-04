【夫婦關係】不怕爸媽爭辯吵架 子女心聲：最怕爸媽在家玩冷戰

▲ 夫妻不再交談，究竟是誰的責任？

老夫老妻能昇華至雙方毋須交談，也能達到心領神會的境界嗎？可以的。然而，夫妻關係是「相敬如賓」，又或其實是「相敬如冰」，倒有很大的分別。

有年輕人跟我說，他不怕爸媽爭辯吵架，因為吵完了又會回復風平浪靜，一家人有講有笑。他最怕爸媽玩冷戰，一家人坐於飯桌卻沒有一人說話，爸媽二人刻意避開眼神的接觸，氣氛詭譎令人窒息，他困在爸媽的中間，尤其難耐。

夫妻不再交談，有可能是男人的責任。男人天生不及女人愛說話，有些男士說話不靈光，不懂得表達情感，久而久之乾脆將話往肚裏吞。太太是理所當然懂我的，又何須絮絮叨叨？

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有些男人將心事隱瞞，不習慣跟太太分擔，是怕讓太太憂慮，又怕破壞了自己在家裏堂堂男兒漢的形象，他們就寧願在酒吧跟個陌生人大吐苦水呢！

夫妻不再交談，有時是女人的責任。有些女人在家裏霸道，有佢講無人講，固執跋扈，難以溝通。丈夫心裏自然有譜：「講佢唔聽，聽佢唔明，明又唔改，咁不如慳番啖氣好過！」

毋須說話也能達致心靈相通的夫妻，他們的身體語言是顯而易見的。我見過有世伯只要眼睛一轉，身旁的伯母就會旋即遞上紙巾給他抹嘴。他稍為咳兩聲嘛，伯母會熟練地幫他掃背。走到街上，世伯會主動拖緊太太的手，二人有默契地向前走着，這叫「相敬如賓」。

那些盡量避免惹對方，「博時運高睇佢唔到」的夫妻，是「相敬如冰」呢！

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