【健康問題】嘴唇現垂直小皺紋代表缺雌激素 下巴有皺紋又如何？

▲ (iStock圖片)

你見過嘴唇上的皺紋沒有？我見過，是垂直的，我當時正在跟這位女士談話，正眼望着她，心中納罕。後來，就這情況向一位醫護人士請教。原來，在更年期和更年期之後，體內缺乏雌激素，嘴唇上就會出現垂直小皺紋，這些象徵標示了賀爾蒙水平已降低了，要找方法補救了。

如果皺紋在嘴唇側邊緣的，即所謂唇側紋，右邊的唇側紋表示肝臟和膽囊的負荷過重，左邊的唇側紋表示脾臟有問題。至於出現在嘴角的小皺紋，則可能要特別注意胃部健康了。

如果下巴有皺紋又如何？其實，任何部位的皮膚都與身體狀態息息相關。如果下巴和下唇之間出現皺紋，要留意腸胃情況，可能會有痔瘡。

從皺紋到面相，想起從前聽老人家說，額頭紋有幾多條，兄弟姊妹就有幾多個，長的是男，短的是女，大家不妨印證一下這個說法。中國人喜歡看相論相，我在長輩的言談間也聽過不少，例如法令紋，此紋在鼻翼邊延伸而下成兩道紋路，代表了威嚴、事業和工作。通常到了中年才明顯，最驚的是「騰蛇入口」。

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