【小一派位】自行分配學位結果今出爐　家長感競爭激烈持25分仍緊張至失眠 

▲ 喇沙小學小一自行收生放榜情況。（陳永康攝）

明年9月入讀官立及資助小學的小一自行分配學位結果今日（21日）出爐，家長可向申請的小學查閱結果。其中於九龍城喇沙小學，今早僅零星家長到校，有家長說，不覺今年競爭減少，因感到緊張而失眠數晚；亦有家長手持20分，最終未獲派學位， 「都預咗；好多人爭崩頭都要入嚟。」

教育局早前公布，本年度有43,755人申請自行分配學位，有21,724人獲派學位，成功比率達49.6%，是近15年新高。於九龍城喇沙小學，校方提早於9時前開放校門，一早來查閱結果的王先生兒子成功入讀，他形容心情很興奮，希望兒子應付得來，讀書時不會太大壓力。被問到近年不少港人移民，王先生稱本來已沒有打算移民：「入咗間好學校都唔需要。」

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本身是舊生的歐陽先生，兒子於持25分下成功獲派學位，他認為，雖然適齡學生減少，但學位競爭仍激烈，故感到緊張，放榜前更失眠數晚。他笑言今日慶祝方法是「早啲瞓」：「之後條路先長啊，依家慶咩祝啊。」歐陽先生說，最希望兒子讀得開心，「學到自己想學嘅嘢。」

劉先生兒子則未能在此階段獲派學位，他指有些失望，但平常心面對，統一派位階段會再報讀喇沙。他未有透露持多少分，但認為現時學位競爭仍然競烈：「好多小朋友都會（選擇）讀喇沙；起碼揀唔到我哋。」

李小姐兒子持20分，未獲派自行分配學位：「都預咗啦，20分好難入嘅；競爭好大，畢竟都係名校，好多人爭崩頭都要入嚟。」她稱本身一個月會花費約5,000至6,000元為兒子報讀興趣班，期望打好基礎，現時打算統一派位階段再選喇小，「唔得就再叩門。」

獲得自行分配學位的兒童，家長可於星期三（23日）或星期四（24日），按學校的註冊安排及帶同所需文件，於學校辦公時間內辦理註冊手續；如家長未能在指定期間辦理註冊手續，須事先與學校負責人聯絡，以便作出適當安排，否則將被視作放棄該學位論。

教育局會於明年1月中旬，以書信通知未能獲得自行分配學位及只準備參加統一派位的申請者，他們可於2月4日或5日前往指定的統一派位中心，辦理選校手續。局方亦提醒，由2023年起小一入學申請將分階段電子化，鼓勵家長及早登記使用「智方便+」，以透過電子平台辦理選校手續及查閱統一派位結果。

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記者：黃悅晴