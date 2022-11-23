【靚太廚房】飲茶禮儀Do's & Don'ts　折解斟茶暗號教你正確叩手禮

傳統的飲茶禮儀，你又知多少？特別是小朋友到茶樓飲茶時，又有什麼要注意？今集《靚太廚房》請來了「禮儀世代」的禮儀培訓師Esther Lee講解飲茶禮儀，讓大家了解傳統洗茶杯方法、扣茶、續茶禮儀、及用筷子的忌諱等等。

Esther指準備飲茶前，啷碗或燙碗都是飲茶的習慣。原因是以前的茶樓位於南方，天氣比較熱及潮濕，容易滋生細菌，所以飲茶人士會做燙碗的動作，此舉亦慢慢流傳下來。茶樓通常會給一個大湯碗予每枱客人，大家可以把自己的碗筷、匙羹等等，放在熱水中輕輕「啷一啷」，要留意聲量不要太大。

同桌的朋友或長輩替自己「斟茶」時，大家可以使用「叩手禮」的方法表示謝謝，大家使用「叩手禮」時，要視乎對方的輩份使用。如果是長輩，手要像「鞠躬」般的動作，收起手指，敲一敲桌面。如果是平輩、朋友、兄弟可以用兩隻手指以表感謝。如果是後輩替自己「斟茶」，就可以用一隻手指表示。

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食物到桌子後，後輩不應太心急去夾食物，要先讓長輩夾食物。例如爺爺奶奶在場，就要讓他們先夾食物，然後到父母。茶樓通常會有兩對筷子，一對是公筷，一對是私筷，但哪一對定義為公筷？哪一對為私筷？

通常外面的筷子屬於公筷，較近自己的筷子屬於私筷，大家在夾食物時記住要使用公筷，千萬不要用顏色去分辨公私筷。因為每間餐廳擺放公私筷的顏色都有所不同，所以把筷子分為外及內比較好。

Esther指夾食物時除了使用公筷，也可以善用餐桌上的「公羹」輔助。有些食物如腸粉，用筷子夾的話會容易掉下，大家可以先夾起腸粉，再使用「公羹」承載到自己的碗中，這樣就萬無一失！夾食物時千萬不要把筷子插在食物上，感覺與「上香」一樣，是一個不吉利的行為，小朋友也不要舔筷子或咬筷子。

場地提供：御名園

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責任編緝：蕭雅文