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【意圖襲警】涉意圖襲擊警員及盜去頭盔　兩男否認控罪押後明年3月開審

社會 12:01 2022/11/21

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涉意圖襲擊警員及盜去頭盔，兩男否認控罪押後明年3月開審。（資料圖片）

大批市民於2020年2月底，在旺角及太子一帶聚集，悼念8.31事件半周年，有警員疑遭示威者襲擊，其間疑被人盜去頭盔等。兩名男子事隔2年後被控意圖襲警等罪，案件原定今（21日）於西九龍裁判法院開審，男物理治療助理否認盜竊罪，男升降機技工則表示尚未獲批當值律師，申請將案件押後，裁判官遂將本案押後至2023年1月12日作預審，同年3月16日至24日作中文審訊。

本案2名男被告為張家培（24歲，升降機技工）及方智勇（39歲，物理治療助理）。張被控1項意圖襲警罪，方被控1項盜竊罪。控罪指，張於2020年2月29日，在旺角西洋菜南街近豉油街附近意圖襲擊偵緝警員34731；方則於同日同地偷竊偵緝警員34731的頭盔。

方今於庭上否認1項盜竊罪，張則表示現時仲未獲批當值律師，申請將案件押後。裁判官將案件押後至2023年1月12日作預審，同年3月16日至24日作中文審訊。

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記者：梁錦麟

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