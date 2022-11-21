【偏心媽媽】大女頑皮愛哭鬧經常惹事 媽媽偏心乖巧細女網上求助反被斥責

▲ 雖然大女頑皮，細女乖巧，但做阿媽嘅又唔好偏心到出面。

手指有長短，不少父母都會偏心乖巧的子女，台灣有一名育有兩名女兒的媽媽在網上發文，指大女頑皮，從小就愛哭鬧，長大了在學校四處欺負同學，經常被老師投訴，講不聽、罵不怕，每天都惹她生氣，令她心灰想放棄，相反細女很乖巧又貼心，令她直認偏心細女，她向網民求助，竟遭網民斥責。

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該名媽媽的大女兒讀小二，細女讀幼稚園，日前她在討論區Dcard發帖，主題是「討論 我偏心我的小女兒，覺得大女兒很煩」，台媽稱大女自小已很頑皮，出街會吵鬧，不合她的心意更會大哭大鬧，

只要一有不合她意的事就會大哭大鬧，還記得小時候只要有人要抱她，她就把身體拱起來以示抗議，又哭又鬧到我媽氣到說想把她摔到地上（氣話）！

大女愛欺騙同學

大女長大了踏入小學，更會在學校裡四處捉弄同學，相反細女很乖、很懂事，還很貼心，從小就愛笑也不太哭鬧，而且更會「照顧」家姐，台媽更以「天使」來形容細女，

想要什麼東西從來不會吵著要，跟她說媽媽買給妳，她還會怕花錢跟我說：媽媽沒關係，我不需要這個，從小就會「照顧」姊姊一家人出去他會緊牽著姊姊怕姊姊亂跑走丟，買冰給她們吃 她會讓姊姊先挑想要的口味。

台媽坦承偏心細女，有時候有好吃的東西、漂亮的玩具，她會偷偷買給她，有時候甚至會排斥和大女兒說話、覺得她很煩。而台媽在平常充滿壓力的生活裡，每當想到細女對她說：「媽媽我好愛你喔！」讓她心花怒放，但想到大女的，她只會覺得頭痛，

隨之而來的就是無限的教、罵、沒用、放棄、無限循環，每天都要惹我生氣 最讓我心累的是她「講不聽」，試過無數種方法去教，軟的硬的都沒輒。

台媽續指，早前又收到老師的訊息投訴，告知大女欺負同學，台媽非常生氣，並認真對大女說：「不可以這樣子！這樣很沒有家教，人家會說你是沒有媽媽的小孩！」，豈料，大女卻秒回她「反正你本來就不愛我，你只愛妹妹！」台媽被大女的說話嚇呆了，心情有點複雜，

有被戳中的心虛、有對她的愧疚，也覺得聽到她這樣說好心疼，但同時又覺得你這麼不聽話，我對妹妹好這不是理所當然嗎？

台媽自知偏心不好，還被女兒看穿她偏心，她坦言不是故意要偏心，但跟大女兒相處真的讓她好頭痛又好心累，她發帖求助外，也想知道有媽媽可以做到完全不偏心嗎？一定會有一個孩子跟自己比較合吧！

正視大女不是逃避

貼文一出，即引起熱議，不少網民斥責樓主是故意偏心，小孩真的看得懂，「再怎麼皮也是懷胎十月生下來的，她就是你的責任，要好好改正她而不是逃避跟她相處，多想想她可愛、好的一面吧」、「在媽媽身上得不到自己渴望的關愛，心裡會很受傷，有時也會討厭備受疼愛的手足」，有網民指，有些孩子反而故意要引起注意，甚至關愛，或是覺得反正你就愛妹妹，那我怎樣有什麼關係，所以建議樓主不要這樣下去，孩子長大就有點走偏，然後讓家長更頭痛，樓主決定生下她的，這一世你們就是有緣分成為家人，孩子的童年就那幾年，而樓主當母親是一輩子的課程，童年佳自然可以建立更好的關係依附，請思考看看，無論老大或老二這輩子跟您的關係如何？

促樓主帶大女睇心理醫生

也有不少網民建議樓主儘快帶孩子走一趟兒童心智科（身心科），去評估是不是有相關需求。「 像我們很多注意力缺陷過動（ADHD）和對立性反抗（ODD）的孩子不是有意而為之，是真的沒辦法控制自己的衝動。

他們的特質不是大人口頭告誡、反覆處罰責打就能處理妥當的，是需要醫療介入的。」孩子想被肯定讚美，但很多時刻又沒辦法控制自己，這種自我拔河的沮喪憤怒會讓他們越大越像刺蝟，到時候處理會更棘手。

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責任編輯︰王明芳