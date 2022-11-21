【高糖飲食】每日至少喝1杯奶茶　13歲女患糖尿病脂肪肝

▲ 每日至少喝1杯奶茶，13歲女患糖尿病脂肪肝。（iStock圖片，非當事人）

喝含糖飲品要適可而止。內地一名13歲少女每日都會喝1至2杯奶茶或其他含糖飲料，結果發現尿酸過高、有脂肪肝，更確診糖尿病。

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綜合內地傳媒報道，廣東省深圳市一名13歲少女小齊，日前因腹瀉、腹痛前往深圳大學總醫院求診，起初被診斷患有腸胃炎，但經進一步檢查後，發現她血糖值、尿酸值過高，且肝功能受損，有脂肪肝，最終確診二型糖尿病。

小齊表示，平時在家會吃媽媽煮的飯菜，但每天在學校都會買至少1杯奶茶或其他含糖飲料。醫生指，小齊身高為156厘米，但體重卻有65公斤，肥胖會大大增加患糖尿病的風險。

所幸經過10多天的治療，小齊身體各項指標已經恢復正常，不過，為免糖尿病復發，醫生建議她在18歲前，每日三餐飯前和睡前都需要注射胰島素（Insulin）。

同場加映：高糖食物增患胰臟癌風險

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何謂二型糖尿病？

據衞生署的資料，二型糖尿病是最常見的糖尿病類型，佔患者90至95%。患者多為中年以上的人士，特別是有家族歷史、肥胖、飲食習慣欠佳或缺乏運動的人士。主要是由於胰島素分泌不足，或身體使用胰島素的能力減弱。患者發病較慢，病徵較不明顯，部分患者初期並不察覺。

部分糖尿病患者沒明顯病徵，可能在驗血時才發現。病徵或包括：

頻密及尿量增多，經常口渴

容易疲倦，體重下降

皮膚及陰部痕癢

傷口發炎及不易癒合

部分蔬果汁含6粒方糖

台灣營養師高敏敏曾在當地電視節目《醫師好辣》表示，以每日攝取1500千卡熱量的女生來說，每天攝取的糖分熱量不能超過150千卡，即大約4至8粒方糖，喝一杯全糖台式飲品，就已超出每日的攝取上限。經混和的蔬果汁看起來很健康，但可能一枝已含有6粒方糖。所以，子女可能在不知不覺間已攝取過多糖分。

高敏敏列出一份小食清單，指出哪類食物要慎吃：

綠燈小食（較低糖、清淡，適合饞嘴的小朋友）：愛玉冰、仙草、乳酪飲品、豆腐花、法國麵包、糖炒栗子、堅果

黃燈小食（潛藏糖分，要適量食用）：布丁、朱古力奶、雪糕、蘇打餅、海綿蛋糕

紅燈小食（須特別留意）：油炸蔬菜乾、蜜餞、果乾；加工肉類，如：豬肉乾、牛肉乾

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責任編輯：羅嘉欣