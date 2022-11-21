  • 25°C
香港時間 : 20221121日 (週一) 16:53
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 世界盃2022 萬千星輝賀台慶 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【CP訓練營】Zaza高調踩場爭Kyle焫㷫「正印」　Gillian以兩字回應爭仔風波

娛樂 15:53 2022/11/21

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 萬千星輝賀台慶 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

J2節目《CP訓練營》將播出結局篇，本周結局篇可謂高潮迭起，除了今晚有李爾晨（Kyle）、「第四代邦民女」伍倩彤（Gillian）、前入圍港姐葉靖儀（Michelle）及「偽Bad Boy」黃潤祺（Jaxson）的泳衣放題外，明晚一眾CP更會上演真咀戲碼！

經過三星期的相處及Pair Up，潛質CP早已呼之欲出，當中關注度最高的兩Pair是Gillian與Kyle，及Michelle與Jaxson。

今晚（11月21日）一集兩對潛質CP將遇上考驗，Big Boss更是A0男阿Yeung。

【CP訓練營】Jaxson+Michelle「抱」出愛火花？　Gillian轉冧阿Yeung認對AO男有幻想

最新影片推介：郭柏妍專訪

阿Yeung連環冧兩女

《CP訓練營》上回講到阿Yeung與Jaxson不約而同約Michelle單對單Dating，Michelle更大方地兩邊邀請都有答應，造成「嬲」字局面！

明顯對Michelle情根早種的Jaxson，對於Michelle答允與程咬金阿Yeung約會更明顯打翻醋埕：「佢冇拒絕到，我唔係好鍾意，原來我同阿Yeung一樣地位」，約會時更一度面黑。

相反阿Yeung對Michelle則獻盡殷勤，更不斷在約會前後送上小禮物氹女方開心，令Jaxson與Michelle關係更見危危乎。

阿Yeung除了令MJ戀現暗湧，亦令KG 戀慘遇沙石。事緣Yeung與Gillian在房間深情對話時，不但令Gillian落淚，二人更來了個愛的抱抱。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

Kyle呷醋

全程看在眼裏的Kyle，頓時戰意Level Up，除了緊張Gillian對阿Yeung觀感，約會時又直認在意女方與阿Yeung關係，兼大數「呷醋事件簿」，成功吸引Gillian注意，並向Kyle真情剖白對阿Yeung看法，Kyle聽畢即打蛇隨棍上謂：「我覺得我唔了解你，亦因為呢種唔了解，所以我一直揀你，呢種距離感對我嚟講好吸引。」

由於Kyle邊說邊送上情深眼神，令Gillian甜在心頭。

    點擊圖片放大
    +10
    +9

Zaza+Gillian爭仔

在J2社交網發放的最新絕密片段中，Zaza原來之前偷偷地直踩Kyle Gym Room，以學做Gym為名高調「爭仔」，就在二人嘻嘻哈哈期間，「正印」Gillian殺出宣示主權，全程嬲爆爆兼眼睥睥。

眼見勢色不對的Kyle問Gillian是否嬲豬時，Gillian更大叫：「㷫咯！」花生指數爆燈，令人更期待這段3＋1戀後續發展。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【CP訓練營】邦民女曾自認大叔控分享性事　Gillian自知形象差：外界覺得我被人包
14:58 2022/11/02
【CP訓練營】邦民女曾自認大叔控分享性事　Gillian自知形象差：外界覺得我被人包
【CP訓練營】與伍倩彤+葉靖儀成熱話　網民票投范莎莎為最正女友
12:06 2022/11/07
【CP訓練營】與伍倩彤+葉靖儀成熱話　網民票投范莎莎為最正女友
【CP訓練營】Kyle+Gillian型男美女配存有變數　Michelle領先最GFable排名榜
14:01 2022/11/08
【CP訓練營】Kyle+Gillian型男美女配存有變數　Michelle領先最GFable排名榜
【CP訓練營】「年輕版林家棟」配對失敗即場爆喊　導師賴慰玲深夜折返調解
16:57 2022/11/10
【CP訓練營】「年輕版林家棟」配對失敗即場爆喊　導師賴慰玲深夜折返調解
【CP訓練營】Jaxson+Michelle「抱」出愛火花？　Gillian轉冧阿Yeung認對AO男有幻想
14:52 2022/11/16
【CP訓練營】Jaxson+Michelle「抱」出愛火花？　Gillian轉冧阿Yeung認對AO男有幻想
【CP訓練營】Gillian穿性感睡衣+為Kyle按摩　Michelle「吸走」兩男Zaza變賣剩蔗
14:45 2022/11/18
【CP訓練營】Gillian穿性感睡衣+為Kyle按摩　Michelle「吸走」兩男Zaza變賣剩蔗

你可能感興趣

【CP訓練營】邦民女曾自認大叔控分享性事　Gillian自知形象差：外界覺得我被人包
14:58 2022/11/02
【CP訓練營】邦民女曾自認大叔控分享性事　Gillian自知形象差：外界覺得我被人包
【CP訓練營】與伍倩彤+葉靖儀成熱話　網民票投范莎莎為最正女友
12:06 2022/11/07
【CP訓練營】與伍倩彤+葉靖儀成熱話　網民票投范莎莎為最正女友
【CP訓練營】Kyle+Gillian型男美女配存有變數　Michelle領先最GFable排名榜
14:01 2022/11/08
【CP訓練營】Kyle+Gillian型男美女配存有變數　Michelle領先最GFable排名榜
葉靖儀 李爾晨 娛樂人物職業 演員 綜藝節目 TVB 兩性關係 娛樂行業

最高瀏覽

【超越血緣的愛】孤兒15歲時被領養赴美　90後港男幸福宣言︰我好幸運
18:56 2022/11/18
【超越血緣的愛】孤兒15歲時被領養赴美　90後港男幸福宣言︰我好幸運
【奇蹟降臨？】高材生女兒輟學照顧癱母4年　深夜驚見媽媽坐立穿衣揭崩潰真相
18:36 2022/11/20
【奇蹟降臨？】高材生女兒輟學照顧癱母4年　深夜驚見媽媽坐立穿衣揭崩潰真相
【學海無涯】43歲廖碧兒碩士畢業戴四方帽似少女　答謝Mr. G疑公開戀情？
13:24 2022/11/20
【學海無涯】43歲廖碧兒碩士畢業戴四方帽似少女　答謝Mr. G疑公開戀情？