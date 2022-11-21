【CP訓練營】Zaza高調踩場爭Kyle焫㷫「正印」　Gillian以兩字回應爭仔風波

J2節目《CP訓練營》將播出結局篇，本周結局篇可謂高潮迭起，除了今晚有李爾晨（Kyle）、「第四代邦民女」伍倩彤（Gillian）、前入圍港姐葉靖儀（Michelle）及「偽Bad Boy」黃潤祺（Jaxson）的泳衣放題外，明晚一眾CP更會上演真咀戲碼！

經過三星期的相處及Pair Up，潛質CP早已呼之欲出，當中關注度最高的兩Pair是Gillian與Kyle，及Michelle與Jaxson。

今晚（11月21日）一集兩對潛質CP將遇上考驗，Big Boss更是A0男阿Yeung。

【CP訓練營】Jaxson+Michelle「抱」出愛火花？ Gillian轉冧阿Yeung認對AO男有幻想

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阿Yeung連環冧兩女

《CP訓練營》上回講到阿Yeung與Jaxson不約而同約Michelle單對單Dating，Michelle更大方地兩邊邀請都有答應，造成「嬲」字局面！

明顯對Michelle情根早種的Jaxson，對於Michelle答允與程咬金阿Yeung約會更明顯打翻醋埕：「佢冇拒絕到，我唔係好鍾意，原來我同阿Yeung一樣地位」，約會時更一度面黑。

相反阿Yeung對Michelle則獻盡殷勤，更不斷在約會前後送上小禮物氹女方開心，令Jaxson與Michelle關係更見危危乎。

阿Yeung除了令MJ戀現暗湧，亦令KG 戀慘遇沙石。事緣Yeung與Gillian在房間深情對話時，不但令Gillian落淚，二人更來了個愛的抱抱。

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Kyle呷醋

全程看在眼裏的Kyle，頓時戰意Level Up，除了緊張Gillian對阿Yeung觀感，約會時又直認在意女方與阿Yeung關係，兼大數「呷醋事件簿」，成功吸引Gillian注意，並向Kyle真情剖白對阿Yeung看法，Kyle聽畢即打蛇隨棍上謂：「我覺得我唔了解你，亦因為呢種唔了解，所以我一直揀你，呢種距離感對我嚟講好吸引。」

由於Kyle邊說邊送上情深眼神，令Gillian甜在心頭。

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Zaza+Gillian爭仔

在J2社交網發放的最新絕密片段中，Zaza原來之前偷偷地直踩Kyle Gym Room，以學做Gym為名高調「爭仔」，就在二人嘻嘻哈哈期間，「正印」Gillian殺出宣示主權，全程嬲爆爆兼眼睥睥。

眼見勢色不對的Kyle問Gillian是否嬲豬時，Gillian更大叫：「㷫咯！」花生指數爆燈，令人更期待這段3＋1戀後續發展。

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