【夫妻關係】太太愛炫耀過節要送名牌袋珠寶　港男抱怨：買唔起樓

▲ 不如兩夫妻溝通下。

香港樓價高企，不少人嘆難上車。有港男在討論區發文指，老婆逢紀念日、過時過節，都一定要求送名牌手袋及珠寶，每次送都好肉赤，這也成為他上不了車的原因。

最新影片推介:

港男在香港討論區以「買唔到樓好大原因係因為老婆...」為題，發文指係唔係所有女人同我老婆都一樣，好鍾意買珠寶首飾，名牌袋？他指老婆愛好名牌，每次紀念日、過時過節，走唔甩一定要送珠寶、名牌袋俾佢，港男大呻每送一次，銀包又肉赤一次。

港男指真係怕老婆會被打劫及大頭蝦遺失貴重物品，「唔見就幾千蚊幾萬蚊，就咁就冇左。」而且老婆已經真係試過幾次唔見「有次佢出完街返到屋企先發現自己隻耳環跌咗，咁樣啲錢又唔見咗啦...」

而最令港男不解的事，老婆平時生活都只是落街買餸，送小朋友返學放學，他直言:「使唔使戴咁多嘢出街」？

老婆還成日問他點解唔買樓，「咁簡單嘅問題都要問？咪就係因為啲錢用晒買呢啲畀佢囉，佢仲要成日整唔見，唔使買呢啲畀佢嘅話可能一早就上到車啦。」

網友對於樓主就留言「唯有盡量找個樸素啲老婆」不過樓主認命回應「都已經娶左咗，我都係上嚟呻吓。」、另有網友就留言指「你不停買野比老婆去裝扮同小女孩用晒零用錢幫Barbie公仔裝扮有咩分別？無錢係你問題唔係你老婆囉！我用晒啲錢同架車換鈴改裝，唔通我賴架車用晒我啲錢咩！」、「係你你自身問題！吾好賴老婆，早知今日 何必當初！」

點擊下圖看更多網友留言：

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳