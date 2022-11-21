【健康警號】男子相親被靚女對象望實暗喜　對方一句話揭眼生腫瘤

▲ 20多歲男相親被靚女對象望實暗喜，對方一句話揭眼生腫瘤。

相親活動除了可以認識異性，原來還可以驗出病來。杭州一名20多歲男子近日於參加相親活動期間，發現有異性一直在留意自己，以為對方對他抱有好感，於是主動出擊了解，結果卻超尷尬，原來，對方是發現他右眼裡有黑點。他其後上網查詢，發現有機會是是惡性腫瘤，遂緊急前往醫院求診。有醫生便警告，若因眼睛斑點出現看東西模糊不清、疼痛等眼部的不適症狀，或者是色素面積變大、顏色加深，請及時前往眼科專科門診就診，並進行相關治療。

最新影片:

據內地傳媒報導，男子的右眼小黑點小時候已存在，有點像是痣，但因為沒有影響視力，或產生其他健康問題，因此一直沒有在意處理。直到最近參加父母安排的相親，以為對象一直留意自己，詢問後才知原來是眼睛的黑點及眼白內一片褐色斑塊引起對方注意。

男子上網查了資料，擔心黑點是惡性腫瘤，於是慌忙到醫院求診。醫生檢查後，右眼外側眼白處，除了一個麥粒大小的黑色腫物外，球結膜有大面積的色素沉積，形成了一個6mm乘12mm大小的褐色斑片，並隱約有血管長入，需要進行手術治療。所幸手術非常成功，術後病理報告證實為結膜色素痣，是一種原發於結膜的良性腫瘤，極少惡化，這才讓男子鬆了一口氣。

杭州市第三人民醫院眼科主任陳煒江醫生表示眼睛所出現的黑點或黑斑，除了最常見的良性色素痣，還可能是由於種族性黑變病、眼黑色素增多症、原發性獲得性黑色素增多症等所導致的，也可能是一些像痣的惡性腫物，如結膜惡性黑色素瘤，普通人難以精準區分。

因此他指如果擔心自己眼睛斑點是否存在惡變可能，可藉助影像學檢查（如裂隙燈顯微鏡）等進行初篩，也可通過組織病理檢查進一步鑑別。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣