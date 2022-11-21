【健康養生】日本x台灣主題按摩店登陸尖沙咀　頭療4步曲＋6大身體按摩療程

▲ 首間日本 x 台灣主題 4000 呎兩層高按摩店「千尋」登陸尖沙咀。（圖片由品牌提供）

尖沙咀兩層高按摩新店「千尋」正式登陸尖沙咀山林道，兩層高的按摩店「千尋Massage」佔地

超過4000呎，店內有一幅台式與日式聯乘的畫作，畫中可以同時看到台灣茶園及富士山，即使未有出國的打算，也可以到此一遊，一邊放鬆、一邊體驗出國的感覺。

按摩店分為獨立房間和按摩區域，兩層設有不同主題，下層為台灣茶園主題，裝修走簡約清新風格，以奶油色和淺木色作主調，共設有10個按摩位置，亦有可升降木窗簾作自由間隔，按客人人數保持適當私隱度，每位座位設有電話充電位。

設計背景以台灣茶園為題，上層方面則以日本庭園為題，色調以淺木系為主，採用日本庭園屋頂與房間及配搭櫻花等設計，帶領客人走進寧靜舒適的環境。分別設有單人房間、雙人房間甚至三

人房間，適合約同伴侶或三五知己到訪輕鬆一下。

▲ （圖片由品牌提供）

一樓設有特色日式櫻花休閒打卡區，為男女士度身安排不同時令養生花茶，如男士安排菊花杞子茶，助清肝明目，祛肝火，減低生活壓力感。而女士則安排玫瑰紅棗杞子茶改善血液循環，提升氣血，配搭芒果糖。按摩店指所有駐店師傅均有10年或以上經驗，為客人身體不同情況按摩鬆一鬆。

千尋按摩店提供超過14項按摩療程，包括腳底按摩、中式穴位按摩、香薰推油、淋巴排毒、磁叉按摩、熱石按摩、火山石按摩等，價錢由$238 起，可按需要選不同時間長度旅選擇。療程中設有自創特色頭療 4 步曲及發熱砭石按摩，適合都市人。如果想一次過試多款按摩組合推介選擇套餐，入門可以選擇足部保健養生95分鐘套餐，有齊足底按摩、蒸腳和頭、肩、頸按摩。推介皇牌75分鐘精選全身舒緩套餐有全身按摩、獨家頭療及4選1養生療程。

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入門 95 分鐘足部保健養生套餐$398，先以 45 分鐘足部穴位按摩打頭陣，再配合 20 分鐘頭、肩、頸按摩，客人可以預先指定想針對按摩部位或者避免按到的位置，再配合 30 分鐘養生汗蒸，有助排毒去水腫兼行氣活血。皇牌75分鐘精選全身舒緩套餐$558，先以45分鐘全身按摩鬆一鬆(可以按個人喜好補差價升級其他全身按摩項目)，再配合10分鐘頭療，4步曲包括溫熱鹽包枕頸+頭部頭皮按摩器攝魂器+頭療經絡梳+人手按頭，溫經散寒活血通絡，改善都市病如失眠，頭痛頭暈等問題。另亦可按個人喜好自選20分鐘刮痧、拔罐、耳燭、臍燭4選1養生療程。

發熱砭石按摩、青銅刮痧排毒方面，按摩師會透過運用溫熱的砭石在各個穴位進行全身按摩，有效疏通經絡、促進淋巴和血液循環。砭石按摩發熱時間亦較長，視乎客人需要安排火山石或砭石，均在保健上可達到一定療效。青銅刮痧可將毒素經由紅痧排出。平日刮可作預防保健作用，如疲勞時刮則有治療作用，排濕排毒，紓緩身體不適、改善手腳冰冷，從皮膚及身體釋出酸度及毒素。

千尋 Massage

地址：尖沙咀山林道 41 號俊源大廈地下及 1 樓

電話：+852 3621 0326

Whatsapp 查詢預約：+852 9136 1909

營業時間 ： 星期一至日 12:00 - 22:30

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責任編緝：蕭雅文