【ERROR自爆96小時】193重提當日嘲志偉自責輕佻　郭嘉駿澄清：我不是針對曾先生

▲ 193為串爆曾志偉言論解畫。

由ERROR主持的綜藝節目《ERROR自爆96小時》昨晚（11月20日）播映第2集，當中成員193郭嘉駿在第1集流下男兒淚後，今集3爺重提去年串爆TVB總經理曾志偉的事年。

193強調有感同事用心製作節目，當時為維護所屬的電視台而衝口而出說出那番話，期間更一度說到哽咽，更似隔空向志偉道歉：「我知我講錯話，我係好輕佻和好無禮地說那句話。」

此外，193於節目裡坦言當藝人後承受不少壓力，直言連放假不敢出街，等開工化妝時寧願聽歌也不想談話，懷疑自已有人群恐懼。

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▲ 193就去年嘲諷曾志偉一事解釋。（影片截圖）

並非針對曾志偉

去年，193現身《最後一屆口罩小姐選舉》總決賽受訪時，反擊曾志偉的一番言論令193瞬間人氣急升。

今次在《ERROR自爆96小時》，被問及自從「153事件」後是否發生突變，193承認自從此事後發生好大轉變，包括他的人生和事業。

之後，他解釋說出那番言論的原因，他說：「我係好輕佻和好無禮地說那句話，因為我看完兩個口罩小姐比賽之後，我有點嬲，她們綵排時好差，而我預期不是這樣，睇完之後我就出去做訪問，個下有少少衝動。因為對上5分鐘我仍然嬲緊表演者，表現得不好。」

此時193開始眼紅紅，更強調那番話並非針對曾志偉，他說：「只是覺得我們拍的綜藝好好睇，大家都好努力，所以我想維護我個台，才說這番話，你不可以說我們是小眾，你不可以用你的觀點話我們電視台。」

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自知我講錯說話

其後193邊說邊哽咽，澄清當時為維護同事而衝口而出：「我不是針對一個人，我只是針對那句說話，去批評我們個台，因為我覺得我們....入來幾年，見大家好努力去做節目，不睡覺去剪片，見同事在公司camping，為何做那麼創新節目要批評我們，那刻聽到他說無人睇我們的劇集，我好嬲，想維護我地的電視台，所以才衝口而出。」

最後，他帶點自責說：「我知我講錯話，而我真的不是針對曾先生，因為他是一個長輩，別理外間對他的批評，我年幼看他的節目時，他真的帶動到香港娛樂圈和氣氛，令到人睇電視和開心，所以每個人我都尊重，但因為傳媒抄作，覺得矛頭指向一個人。」

另外，193去年的言論或許對ERROR帶來影響，故其餘3位成員被問及：「是否成也193，敗也193？」，當中保錡力撐193：「沒問題架，這幾年我們都經營了好多東西出來，就算是敗，我們都會扯住他，頂多是個團隊沒有廣告，但依然可以做作品。」

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回望事件起因

其實事件是去年兩大電視台展開節目大戰，當中曾志偉於記者會指ViuTV不是TVB對手：「坦白說ViuTV得4點收視，節目題材比較偏，並非翡翠台路線。我們選香港小姐就是香港小姐，不會戴住口罩，所以J2台才是跟ViuTV比較收視的地方。」

次後媒體就志偉此番言論訪問ERROR，當時193回應：「做好自己就有人睇，收視得幾百部電視機，我哋不嬲都唔理…J2係做咩？冇記錯係咪40幾歲仲話後生仔傾偈嗰個？」此番話令他一夜爆紅，IG追蹤人數急升。

不過亦有網民批評193太串嘴，直指他「講嘢唔經大腦」，十分失禮，不過亦有人力撐193夠真性情「有嗰句講嗰句」。

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