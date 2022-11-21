Dear Jane台上爆馮允謙秘密　楊洛婷抱囝囝放閃支持Tim

▲ Tim跟Jay Fung多年交情。

一連三場《Dear Jane What's Happening Live 2022》 昨晚西九竹翠公園舉行最後一場， Callstar 釗峰、周家怡、陳蕾、陳紫萱、劉佩玥、羅天宇、郭子豪 、周志文、周志康、鄭衍峰等有來睇騷。Dear Jane 請來Jay Fung 任嘉賓，合唱《無可避免》，令全場high爆。

Jay Fung昨晚上台由頭到尾載著口罩，原來早前病了，雖然已經完全康復，但為小心起見，仍載著口罩演出，保護自己也保護他人。

▲ 楊洛婷母子捧場。

Tim表示十分開心可以見到Jay Fung :「我有好多嘢想同你講，開心得滯唔記得，哈哈。其實我一早請Jay Fung做嘉賓，中途佢話病，未必來到。我諗住冇希望，點知你真係趕得及康復來到！識了他多年，同我第一日識一模一樣冇變過，一樣咁開心外。」Jay Fung 被爆就開個人騷，不介意笑道：「係呀，出年會有。我想講識Tim好多年，係呢行識到一個能交心的好朋友不容易，Tim係其中一個！I Love You bro。」

此外，昨晚 Tim的老婆楊洛婷（Rabeea）及細仔也有來睇騷，人仔細細一齊Rock，可愛爆燈，Tim亦繼續有唱歌送給老婆，唱到《Find my way 》時，他說：「我未有老婆時，每次出騷，有一個女仔，每次都會係騷到聽到呢首歌，今日我老婆都在，我就借呢個機會，將呢首歌再係佢面前唱多一次。」

歌畢更向著老婆說「love You」，太太則高舉「老公」燈牌比心心回應，sweet 到爆。



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