鄭伊健向蒙嘉慧唱情歌放閃　雲浩影首踏紅館感神奇又幸福

鄭伊健在昨晚（11月20日）於紅館舉行第二場「HERE & NOW 鄭伊健演唱會2022」，來自新加坡、日本等各地Fans捧場，觀眾反應熱烈，就算伊健已降落後台，仍然全場大合唱《感激我遇見》而且全場手燈一片星海，非常壯觀。

台下觀眾的勁High情緒，台上的伊健亦都感受到，並除外套騷結實雙臂，令全場尖叫。同時，伊健好友車沅沅、連詩雅等台下捧場，唱《全城效應》時太太蒙嘉慧在觀眾席揮動應援手燈和跳舞，非常投入。

伊健在Encore環節突然連咳幾聲，清清喉嚨，然後甜絲絲地向台下，太太坐的方向清唱《從你眼中》，大放閃彈！事後說：「我想畀個驚喜⋯⋯咁Encore梗係做自己鍾意嘅嘢，唱晒要唱嘅歌，依家興自肥嘛！」全場歡呼。

▲ 蒙嘉慧（中）

雲浩影密集式練歌

另外，樂壇新人雲浩影（Cloud）擔任伊健紅館演唱會表演嘉賓，與伊健合唱《For U & Me》、《心照》和《一對對》，這是她第一次踏上紅館舞台，心情既興奮又緊張，感謝公司給予機會之外，她還向伊健隔空畀心心講「I Love You 」，揚言感䁷好神奇和好幸福。

Cloud說：「終於第一次喺紅館舞台唱歌，我心情又激動又開心，未出場前已經透過幕牆見到坐滿觀眾，唱完歌同觀眾揮手講ByeBye時，好感動。」

最初知有份參與伊健演唱會，她表示不敢相信：「以為嚟唱和音，點知真係可以企喺台上面同大家唱歌，可以拎住支咪同大家介紹自己，我覺得呢件事好犀利和開心。」她坦言因要保密，事前連家人都沒透露。

至於準備功夫，她說：「密集式練歌和綵排，仲有減肥！雖然服裝好鬆身，但我都唔敢食太肥，同埋跑步練氣和練體能，因為要連續唱幾首歌。」

▲ 雲浩影（左）

伊健照顧後輩

出場一刻，Cloud揚言感到「好幸福」，說：「見到由第一行到山頂嘅人，就算睇唔清楚個樣，都會見到佢哋拎住手機燈，感覺好神奇，雖然全場都係嚟聽伊健唱歌，但佢哋都會聽到我唱歌，而且佢哋都好用心去聽和去睇我表演，我覺得好幸福和好幸運。」

Cloud一開聲唱歌獲得觀眾掌聲，她表示雖然戴了耳機，沒有聽清楚，但看見台下伊健的Fans對自己揮手，反應很好，感到好窩心。伊健紅館表演經驗豐富，有沒有過兩招給她？Cloud笑說：「佢叫我唔使緊張，其實越講越緊張，我盡力抑壓激動嘅心情，叫自己保持冷靜。」

她還展示伊健送她小禮物打氣，還一邊講一邊按奈不住心甜傻笑，說：「嘻嘻，佢送咗今次演唱會特別版手機掛鏈畀我，雖然好牢固，點揈都唔甩，但我每日只會用一陣就收埋，因為好珍貴要好好保存。」她還畀心心向伊健前輩講「I Love You」。

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