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【香港郵政】明日起發售漫畫《13点》首日封　其餘主題郵品12.6起推售

社會 12:56 2022/11/21

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香港郵政明日起發售漫畫《13点》首日封，其餘主題郵品12.6起推售。（香港郵政提供）

香港郵政今日（21日）宣布，以「《13点》漫畫」為題的特別郵票及相關郵品12月6日（星期二）推出發售。
　　 
全線郵政局和網上購物坊「郵購網」明日（22日）起發售「《13点》漫畫」正式首日封。這套特別郵票及相關郵品12月6日起在各郵政局及「郵購網」發售，而貼有特別郵票的已蓋銷首日封及珍藏套裝只限在集郵局發售。

各郵政局12月6日為所有正式首日封／紀念封／註明首日字樣和本地地址的自製封，提供即時人手蓋印服務。為遵守社交距離措施和避免郵政局人群聚集，所有郵政局亦會於當日設置收集點以便顧客遞交需要人手蓋印服務的首日封／自製封。香港郵政在接收該等有待人手蓋印的郵品時會告知顧客領取日期。

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有關這套特別郵票及相關郵品的詳情，可到香港郵政郵票策劃及拓展處網頁及「郵購網」流動應用程式查閱。

《13点》是香港風靡一時的經典少女漫畫，自60年代開始出版，由著名女漫畫家李惠珍創作，是香港首本以女性為對象的漫畫。香港郵政以「《13点》漫畫」為題，發行一套六枚郵票、兩張郵票小型張及相關集郵品，展示這部香港經典少女漫畫的時代印記。

作者透過漂亮獨特的筆觸，富幻想力的故事，將流行文化注入作品，成為嶄新風格的漫畫，引起了當時讀者對時尚生活的嚮往。女主角「13点」獨立、新潮和富正義感，為大眾帶出耳目一新的女性形象，加上作者創作千變萬化的時裝，更令《13点》在香港漫畫奠定了一個標誌性地位。  

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責任編輯：陳麗娜

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