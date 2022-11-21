【賞你遊】旅發局再推170個本地遊行程　明早10時起接受報名

▲ 旅發局再推170個行程，明早10時起接受報名。（資料圖片）

香港旅遊發展局第四輪「賞你遊香港」，推出第二批170個行程， 延續五大主題，包括歷史古蹟、探索文化、大城小區、維港秘景和尋覓美食。市民即日起可瀏覽活動網站，明日（22日）早上10時起透過活動網站上的指定方法報名。

第二批行程其他內容包括乘坐觀光船暢遊維港、品嚐多國特色美饌等。 付費「尊尚旅行團」行程亦多元豐富，市民只須付出數十至200元不等的團費，有專人指導烹調正宗泰國菜；親手製作擴香石、護膚品、馬賽克燭台工作坊；暢遊有機農莊；或品嚐星級酒店高級海鮮晚餐等。

部分精選行程或景點：

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市民只須於本地零售及餐飲商戶的實體店舖消費滿800港元，即可儲起機印收據（最多兩張、2022 年10月20日或之後發出），免費換取本地遊名額一個，或額外付費參加「尊尚旅行團」。

成功獲旅行社通知的市民，出發前須按照旅行社的指定方式提交消費單據正本，並繳付每人港幣100元作按金（可於出發日取回按金）或相關團費，經旅行社核實後，方可確認成功報名。

為符合政府最新的防疫要求，所有參與「賞你遊香港」的旅行社，均需簽署由旅議 會制定的《本地遊防疫承諾書》。所有旅行團參加者均須滿足「疫苗通行證」的最新疫苗接種要求，部分旅行社亦會要求團友在出發前自行接受快速檢測。

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責任編輯：陳麗娜