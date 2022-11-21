【BORN PINK】BLACKPINK巡演今為BLINKS優先發售　演唱會門票每張被黃牛炒至過萬元

▲ BLACKPINK舉行的巡迴演唱會《BORN PINK》門票被炒至每張過萬元。

韓國YG娛樂旗下女團BLACKPINK由Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa所組成，成軍6年的BLACKPINK將舉行巡迴演唱會《BORN PINK》，並於明年1月來港會見香港的樂迷，演唱會門票於今天（21日）優先發售。

不少香港BLINKS（BLACKPINK粉絲名）都期待已久卻未能成功購得演唱會門票，而網上亦有不少黃牛門票出售，售價更高達每張接近15000元，令人震驚！

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今優先發售

BLACKPINK巡演《BORN PINK》將於2023年1月13至15日假亞洲國際博覽館Arena舉行一連三場演唱會，為了增加撲飛機會，BLINKS早已加入BLINK MEMBERSHIP，且於11月7至9日登記購票以獲得優先購票的機會，並於今天努力購票，可惜不少BLINKS都表示未能成功撲飛。

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黃牛門票

網上不難發現黃牛門票的蹤影，有黃牛將原價2999元的VIP位以14949元出售，而且吸引不少人問價，亦有黃牛座位迅速售罄，可見是一票難求。