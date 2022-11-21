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【BORN PINK】BLACKPINK巡演今為BLINKS優先發售　演唱會門票每張被黃牛炒至過萬元

娛樂 14:26 2022/11/21

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熱門 世界盃2022 萬千星輝賀台慶 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

BLACKPINK舉行的巡迴演唱會《BORN PINK》門票被炒至每張過萬元。

韓國YG娛樂旗下女團BLACKPINK由Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa所組成，成軍6年的BLACKPINK將舉行巡迴演唱會《BORN PINK》，並於明年1月來港會見香港的樂迷，演唱會門票於今天（21日）優先發售。

不少香港BLINKS（BLACKPINK粉絲名）都期待已久卻未能成功購得演唱會門票，而網上亦有不少黃牛門票出售，售價更高達每張接近15000元，令人震驚！

【BLACKPINK】Jisoo身體疑響警號　右頸明顯腫起粉絲憂患淋巴炎

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今優先發售

BLACKPINK巡演《BORN PINK》將於2023年1月13至15日假亞洲國際博覽館Arena舉行一連三場演唱會，為了增加撲飛機會，BLINKS早已加入BLINK MEMBERSHIP，且於11月7至9日登記購票以獲得優先購票的機會，並於今天努力購票，可惜不少BLINKS都表示未能成功撲飛。

BLACKPINK美國巡演發生意外　成員Jennie演出中途突然痛苦尖叫

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黃牛門票

網上不難發現黃牛門票的蹤影，有黃牛將原價2999元的VIP位以14949元出售，而且吸引不少人問價，亦有黃牛座位迅速售罄，可見是一票難求。

撰文 : TOPick柴犬出動

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