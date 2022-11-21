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【入稟追款】被指違董事授信責任　「上海灘」創辦人鄧永鏘遺產管理人遭入稟追逾1.1億

社會 13:24 2022/11/21

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服裝品牌「上海灘」的已故創辦人鄧永鏘爵士。（張永康攝）

服裝品牌「上海灘」的已故創辦人鄧永鏘爵士遺產管理人，日前曾出任董事的公司入稟高等法院，指鄧生前在任董事期間，涉違反董事授信責任及違反信託，將所屬公司款項共逾1.08億轉帳到其個人帳戶，另公司向其多付逾674.4萬股息，遂要求法庭頒令遺產管理人以信託形式持有款項，以及要求交代帳目，並須歸還共1.14億元。

原告THE CHINA CLUB(CHINA INVESTMENT INCORPORATIONS) LIMITED；答辯人GORDON DAVID MICHAEL GEORGE OLDHAM，為鄧永鏘遺產管理人。

入稟狀指，鄧於2017年8月29日去世前，為原告董事，原告指鄧在任董事期間，涉違反授信責任及信託，指鄧2於2016年至2017年期間，涉從原告銀行帳戶轉帳逾5,187.3萬予鄧個人或由其控制之公司帳戶。

入稟狀續指，鄧於2007至2014期間，將屬於原告的藝術品拍賣所得逾5,629萬收益，轉帳至鄧控制之帳戶。原告又指於1998至2016年期間，向鄧多付逾674.4萬元股息。原告要求法庭頒令，答辯人以信託形式持有以上有關款項，並要求法庭頒令答辯人交代帳目，以及須歸還有關款項共涉1.14億元或須作出賠償，兼須付利息及訟費。

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記者：林育慧

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